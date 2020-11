Instagramiin ja Messengeriin jättimäinen muutos: Katoavat viestit

Vähitellen käyttöön tuleva toiminto on kopioitu Snapchatista.

Facebook tuo Messenger-pikaviestimen ja Instagramin käyttäjille uuden toiminnon nimeltä Vanish Mode (katoava tila). Muun muassa The Vergen mukaan kyse on katoavista viesteistä Snapchatin tapaan. Viestit voi teksteineen, kuvineen ja emojeineen asettaa tuhoutumaan, kun ne on nähty ja keskustelu suljetaan.

Facebook kertoo asiasta blogissaan. Yhtiön mukaan Vanish Mode on tarkoitettu spontaaneihin tilanteisiin, joissa jonkin hetken huumassa sanotun ei halua jäävän pysyvästi näkyviin.

Toiminto koskee myös ääniviestejä ja tulee käytettäväksi kahdenkeskisissä keskusteluissa, ryhmissä se ei toimi. Instagramissa on jo entuudestaan ollut joitakin Vanish Moden toimintoja, kuten valokuvien automaattinen tuhoaminen katselun jälkeen.

Vanish Mode pitää ottaa erikseen käyttöön pyyhkäisemällä keskustelussa ruutua ylöspäin. Jos keskustelun yksi osapuoli on kytkenyt sen päälle, myös toisen pitää se vielä hyväksyä. Messenger ja Instagram kertovat, kun joku ottaa keskustelusta ruutukaappauksen Vanish Moden ollessa päällä. Tämä ei kuitenkaan estä keskustelujen huomaamatonta tallentamista esimerkiksi toisen puhelimen kameralla.

Facebook toi juuri katoavat viestit WhatsAppin käyttäjille, mutta siinä toiminto on erilainen. Se hävittää viestit automaattisesti vain 7 päivän kuluttua niiden lähettämisestä.

Vanish Mode tulee nyt käyttöön Messengerissä muun muassa Pohjois-Amerikassa, Meksikossa ja Perussa, ja Instagram seuraa piakkoin perässä valituissa maissa. Suomen aikataulu ei ole tiedossa, mutta Facebook sanoo laajentavansa saatavuutta pian.