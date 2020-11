Kaksi Nokia-puhelinta vuosien takaa heräsi henkiin – mukana WhatsApp

HMD Global esitteli Nokia 6300 4G- ja 8000 4G -puhelimet.

Suomalainen ja Nokian brändillä älypuhelimia myyvä HMD Global julkisti kaksi uutta vanhoihin designeihin perustuvaa puhelinta. Peruspuhelimet ovat Nokia 6300 4G- ja Nokia 8000 4G, joita HMD tarjoaa esimerkiksi varapuhelimeksi tai lapsen ensimmäiseksi puhelimeksi.

6300 4G pohjautuu alun perin vuonna 2006 myyntiin tulleeseen puhelimeen, kun taas 8000 4G ammentaa vaikutteita Nokian vanhasta 8000-sarjasta. Joissakin sarjan puhelimissa ollutta esiintyöntyvää näppäimistöä ei kuitenkaan uudessa puhelimessa ole.

6300 4G:ssä on 2,4 tuuman näyttö, kun 8000 4G:ssä näyttö on hieman isompi 2,8 tuumaa. Muilta osin puhelimet ovat teknisesti hyvin samankaltaisia.

KaiOS-käyttöjärjestelmällä toimivat puhelimet sisältävät Qualcomm Snapdragon 210 -suorittimen, 512 megatavua työmuistia ja 4 gigatavua tallennustilaa. HMD:n mukaan puhelimessa valmiiksi olevat sovellukset syövät huomattavan määrän tästä tilasta.

Puhelimissa on WhatsApp, mutta nämä eivät kuitenkaan ole älypuhelimia ja niiden sovellustarjonta on hyvin rajattua. KaiStore-kauppapaikalta on saatavana muun muassa Facebook-, YouTube- ja Google Maps -sovellukset. Mukana on puhetta tunnistava Google Assistant -apuri.

HMD näkee luureille käyttöä myös 4g-tukiasemana.

– Molempia puhelimia voidaan käyttää taskukokoisena wifi-tukiasemana, joten voit saada yhteyden käyttöön myös muihin laitteisiin, toteaa HMD Globalin tuotejohtaja Juho Sarvikas tiedotteessa.

Puhelimissa käytetään vanhaa micro usb -liitäntää nykyaikaisen usb-c:n sijaan. Sen sijaan mukana on monista uusista älypuhelimista puuttuva 3,5 millimetrin liitäntä kuulokkeille. Myös pieni takakamera löytyy.

Molemmat mallit ovat tulossa Suomessa myyntiin ”pian” alle sadan euron hintaan, mutta nähtäväksi jää onko niillä samanlaista nostalgia-arvoa ostajien silmissä kuin aiemmin julkaistuissa uusioversioissa ”tuhoutumattomasta” 3310:sta tai ”banaanipuhelin” 8110:sta.

HMD:n retromallistossa ovat myös Nokia 2720 Flip ja keväällä julkaistu Nokia 5310.

Nokia-puhelimia lisenssillä valmistava HMD Global valmistaa niin äly- kuin peruspuhelimia. Sen asema peruspuhelimien kategoriassa on vahva, mutta älypuhelimissa se ei ole pystynyt haastamaan tosissaan suuria laitevalmistajia ja Nokia-laitteet ovat jääneet markkinaosuudeltaan pieneksi.