Google tuo maksut huippusuosittuun sovellukseen – onko vasta alkua?

Google Kuvat saa paremman suodattimen, joka on kuitenkin vain maksavien asiakkaiden saatavilla. Asiasta kertoi Engadget.

Google on tämän vuoden aikana tuonut Kuvat-sovelluksensa käyttäjille uutta toimintoa, joka täydentää nykyistä color pop -suodatinta. Alun perin kaksi vuotta sitten esitelty suodatin korostaa muotokuvien etualalla olevaa kuvauskohdetta vähentämällä valokuvan taustan värikylläisyyttä.

Suodatin toimii ilmaiseksi myös muissa valokuvissa, joissa on mukana syvyysinformaatio. Engadgetin mukaan toiminnon parempi versio toimii kaikissa muissakin valokuvissa, vaikka niissä ei olisi tätä informaatiota lainkaan. Tästä lystistä pitää kuitenkin maksaa Google One -tilauksen muodossa.

Google One on Googlen pilvitallennus- ja varmuuskopiointipalvelu, jonka maksullinen versio alkaa kahdesta eurosta kuukaudessa. Google korosti Engadgetille, että muutos ei karsi olemassa olevaa toiminnallisuutta Kuvista, mutta maksavat käyttäjät voivat hyödyntää suodatinta laajemmin eri kuvissa.

Kysymys kuitenkin herää, onko tämä ensimmäinen askel toimintojen lukitsemisessa maksumuurin taakse. Näin saattaa olla, sillä Kuvat-sovelluksen koodista on löytynyt tekstinpätkiä, joissa kehotetaan maksamaan Google Onesta toimintojen käyttämiseksi. Asiasta kirjoittaa esimerkiksi 9to5Google. Ei ole selvää, liittyvätkö tekstit muihin toimintoihin kuin color popiin.

Google vaikuttaa nyt satsaavan tosissaan Google One -pilvipalveluunsa ja sen maksavien käyttäjien lisäämiseen. Äskettäin yhtiö alkoi tarjota vpn-palveluaan Android-käyttäjille, joilla on vähintään kahden teratavun Google One -tilaus. Vpn-palvelu Google Onen kylkiäisenä on toistaiseksi saatavilla vain Yhdysvalloissa.