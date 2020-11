Suomi sai uuden hittipuhelimen – sekä 4g- että 5g-malli nousivat listojen kärkeen

Samsungilla on markkinoilla puhelin, josta on tarjolla sekä uuden että vanhan sukupolven versio. Molemmat ovat myyntimenestyjiä, mutta niitä ei kannata sekoittaa toisiinsa.

Suomi on saanut uuden hittipuhelimen. Samsungin A51 -malli on noussut suurten jälleenmyyjien listojen kärkeen. Puhelimesta on olemassa sekä 4g- että 5g-malli, joista kumpikin viihtyy top-listoilla. Jälkimmäinen on nyt toinen suurmenestyjä Suomen puhelinmarkkinoilla saatavuusongelmista kärsineen OnePlus Nordin lisäksi. Samsungin 5g-versiolla on hintaa noin 400 euroa ja 4g-mallilla satasen vähemmän.

Myös uudet iPhonet ovat kiinnostaneet ihmisiä. Kaikki mallit eivät ole vielä myynnissä, mutta iPhone 12 Pro nousi jo useammille listoille, käy ilmi suurten jälleenmyyjien julkaisemista myyntilistoista.

Gigantin listalla Samsung Galaxy A51:n 4g-versio katkaisi Huawei P Smart 2019:n peräti 11 kuukautta kestäneen valtakauden.

– Samsungin A51:n huokeampi 4g-malli houkuttelee kuluttajia toistaiseksi enemmän kuin vastaava 5g-malli. Odotettavissa kuitenkin on, että 5g-malli kasvattaa suosiotaan sitä mukaa, kun 5g-verkko paranee, Gigantin puhelinmyynnin myyntipäällikkö Mikko Pesonen arvioi tiedotteessa.

Noteerattavaa Gigantin myymissä laitteissa oli myös kahden Nokia-puhelimen nousu yritysasiakkaiden listalle.

Gigantin myydyimmät puhelimet kuluttajille lokakuussa ovat:

Samsung Galaxy A51 Apple iPhone 11 OnePlus Nord Huawei P Smart 2019 Apple iPhone SE 2020 Samsung Galaxy A41 Nokia 5.3 Samsung Galaxy A20e Motorola Moto G8 Power Samsung Galaxy A21s

Gigantin myydyimmät puhelimet yritysasiakkaille lokakuussa ovat:

Samsung Galaxy A51 Nokia 5.3 Apple iPhone SE 2020 Nokia 800 tough Apple iPhone 11 Apple iPhone 12 Pro Samsung Galaxy S20 Samsung Galaxy A41 Apple iPhone 11 Pro Samsung Galaxy A21s

Telia kertoo 5g-verkkojen rakentamisen olevan parhaillaan kovassa vauhdissa, mikä näkyy myös puhelintarjonnassa. Operaattorin myymistä puhelinmalleista lähes kaikki ovat 5g-laitteita, ja halvimmillaan sellainen maksaa noin 350 euroa.

Telia kertoo myös tietokoneiden myynnin kasvaneen voimakkaasti.

– Tietokoneiden myynnissä on tapahtunut kasvua viime vuoden lokakuuhun verrattuna jopa 40 prosenttia. […] Esimerkiksi 4g-yhteydellä varustetut läppärit ovat kiinnostaneet, Telia Finlandin laiteliiketoiminnasta vastaava johtaja Jussi Vuorinen kertoo tiedotteessa.

Telian myydyimmät puhelimet kuluttajille lokakuussa ovat:

Samsung Galaxy A51 5G Samsung Galaxy A20e Apple iPhone 11 Samsung Galaxy A20s OnePlus Nord 5G Samsung Galaxy A41 Apple iPhone SE (2020) Samsung Galaxy A21s Motorola G9 Play Samsung Galaxy A51

Telian myydyimmät puhelimet yritysasiakkaille lokakuussa ovat:

Samsung Galaxy A40 Apple iPhone SE Apple iPhone 11 Samsung Galaxy A51 Samsung Galaxy A20e Samsung Galaxy Xcover 4s Samsung Galaxy A71 Nokia 7.2 Samsung Galaxy A41 Apple iPhone 12 Pro

Elisa sanoo, että sen lokakuun puhelinmyynnistä yli 30 prosenttia oli 5g-puhelimia. Lisäksi 3 myydyintä kuluttajapuhelinta oli 5g-laitteita. Yrityspuolella melkein joka toinen ostettu laite on 5g-verkkoja tukeva.

– Myydyimmäksi puhelimeksi nousi suomalaisten suosikkimerkki Samsungin Galaxy A51 5G. Vahvana toisena oli Suomen historian ensimmäiseksi myydyimmäksi 5g-puhelimeksi syyskuussa noussut OnePlus Nord 5G, jota seurasi OnePlusin 5g-lippulaivamalli 8. 5g näyttääkin säilyttävän asemansa asiakkaidemme puhelinvalintana, kommentoi Elisan henkilöasiakkaiden laiteliiketoiminnan johtaja Ville Valkama kuluttajien myydyimpiä puhelimia tiedotteessa.

Elisa puolestaan sanoo älykellojen kokeneen kysyntäpiikin lokakuussa, sillä niiden myynti lisääntyi puolella edellisvuoden lokakuuhun verrattuna. Myydyin älykello oli Huawei Watch GT.

Elisan myydyimmät puhelimet kuluttajille lokakuussa ovat:

Samsung Galaxy A51 5G OnePlus Nord 5G OnePlus 8 5G Samsung Galaxy A20e Apple iPhone 11 Samsung Galaxy A21s Samsung Galaxy A41 Apple iPhone SE 2020 Xiaomi Redmi Note 8T OnePlus 8T 5G Huawei P30 Lite Samsung Galaxy S10+ Nokia 105 Nokia 130 Apple iPhone 12 Pro 5G

Elisan myydyimmät puhelimet yritysasiakkaille lokakuussa ovat:

Apple iPhone 11 Samsung Galaxy A40 Enterprise Edition Samsung Galaxy A20e Apple iPhone SE Samsung Galaxy Xcover 4S Enterprise Edition Samsung Galaxy A51 OnePlus 8 5G OnePlus Nord 5G Apple iPhone 12 Pro 5G Samsung Galaxy A71 Apple iPhone 12 5G Samsung Galaxy A41 Samsung Galaxy A51 5G Apple iPhone 11 Pro Samsung Galaxy S10

DNA sanoo myös 5g-laitteiden esiinmarssin olevan käynnissä, vaikka kaksi listan ensimmäistä sijaa menivätkin 4g-laitteille. Operaattori kertoo myös, että Apple iPhone 12 5G- ja iPhone 12 Pro 5G -puhelimia ei ole riittänyt kaikille ennakkotilaajille.

Operaattori sanoo, että merkillepantavaa on myös kiinalaisen Xiaomin nousu listalle kahdella eri mallilla. Maailman neljänneksi suurin puhelinvalmistaja on aloittanut Suomessa ison ponnistuksen noustakseen myydyimpien puhelinmerkkien joukkoon.

DNA:n myydyimmät puhelimet lokakuussa ovat:

Samsung Galaxy A20e Apple iPhone 11 Samsung Galaxy A51 5G Xiaomi Redmi Note 8T Apple iPhone SE (2. sukupolvi) Nokia 7.2 Samsung Galaxy A51 Samsung Galaxy A41 Xiaomi Mi 10 Lite 5G OnePlus Nord 5G Apple iPhone 11 Pro Samsung Galaxy A21s Nokia 3310 Nokia 5.3 Samsung Galaxy S10

Veikon Koneen tuoteryhmäpäällikkö Jari Ojalehto huomioi erityisesti Motorolan G9 Play -puhelimen nousun tiukasti kilpailtuun alle 200 euron sarjaan. Voitto meni Samsungin A51:n 4g-versiolle ja sen jälkeen tuli toinen kestomenestyjä Apple.

Ojalehto ennustaa menestystä myös Samsungin tulevalle mallille.

– Uusi Samsung A-sarjalainen, Samsung Galaxy A42 5G, jonka myynti alkaa 6.11, on hyvä esimerkki uuden valikoiman puhelimista, joissa 5g tuodaan järkeviin hintapisteisiin ja kuluttajia kiinnostaviin mallisarjoihin. Tämä 349 euron hintainen puhelin on aivan varmasti kiinnostava vaihtoehto monelle edulliseen keskihintaan puhelinta etsivälle, Ojalehto sanoo.

Veikon koneen myydyimmät puhelimet lokakuussa ovat: