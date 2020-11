Googlelta yllätys – alkaa tarjota laajalti vpn-yhteyksiä

Vpn-palvelun saa, jos tilaa Googlelta 2 teratavun pilvitallennuksen.

Android-puhelimille on reilusti vpn-sovellustarjontaa. Nyt myös Google laajentaa omaansa.­

Google kertoi laajentavansa vpn-palvelunsa saatavuutta. Aiemmin vain Yhdysvalloissa myydyn Google Fi -puhelinliittymän yhteydessä tarjottu vpn on nyt saatavilla, jos käyttäjällä on vähintään kahden teratavun Google One -pilvitallennustilaus. Se maksaa kymmenen euroa kuukaudessa tai 100 euroa vuodessa.

Asiasta uutisoi muun muassa The Verge. Vpn:ää ei saa pilvitallennuksen kylkiäisenä vielä Yhdysvaltain ulkopuolella, mutta saatavuutta laajennetaan tuntemattomaan määrään muita maita tulevien kuukausien aikana.

Vpn-palvelujen kaksi keskeistä tarkoitusta on antaa käyttäjän piilottaa maantieteellinen sijaintinsa ja suojata käyttäjän nettiliikenne vakoilulta. Suositeltavaa olisi, että edes vpn-palvelun tarjoaja ei keräisi käyttäjistään tietoja. Googlen tapauksessa itse kunkin on pohdittava, voiko siihen luottaa.

Vaikka vpn estää verkon ylläpitäjiä näkemästä, missä puhelimella käydään, vpn-palvelun ylläpitäjä näkee halutessaan nämä tiedot. Siksi vpn-yhteys pitäisi hankkia taholta, johon varmasti luottaa.

Google on aiemmin osoittanut poikkeuksellisen suurta uteliaisuutta ihmisten netinkäyttöön. Sen Chrome-nettiselainta on pidetty miltei vakoiluohjelmana, joskin selaimeen myöhemmin tehdyt muutokset ovat voineet hieman lievittää pelkoja.

Lisäksi selain on halunnut käydä läpi käyttäjän tietokoneella olevat tiedostot tietoturvan nimissä.

Historiasta muistetaan myös tapaus, jossa Google enemmän tai vähemmän tahallisesti vakoili ihmisten wifi-verkoissa liikkuneita tietoja Street View -kuvausautoillaan.

Pilvitallennuksen vpn toimii toistaiseksi vain Android-puhelimissa. IOS, Windows ja Mac ovat tulossa myöhemmin samalla, kun palvelu laajenee uusiin maihin.