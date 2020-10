Oletko päivittänyt Koronavilkun? Jollet, toimi näin

Yllättävän moni Koronavilkun käyttäjä on jättänyt sovelluksen päivittämättä. Se voi aiheuttaa ongelmia.

Suomen virallinen koronaseurantasovellus Koronavilkku voi toimia huonosti monessa puhelimessa. Syynä on se, että näissä puhelimissa on yhä sovelluksen vanhentunut versio. Asiasta kerrottiin Digi- ja väestötietoviraston Digiturvaviikkoon liittyvässä torstaisessa webinaarissa.

– Android-puhelimissa noin 200 000 käyttää vielä sitä ihan ensimmäistä versiota Koronavilkusta, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tiedonhallintajohtaja Aleksi Yrttiaho sanoi tilaisuudessa.

Yrttiahon mukaan tilanne voi osin selittyä yritysten puhelimilla, jotka saatetaan päivittää viiveellä organisaatioiden sovelluskäytännöistä johtuen.

– Tai sitten on syystä tai toisesta henkilöitä, jotka eivät ole päivittäneet omaa puhelintaan ja sovelluksiaan, Yrttiaho pohtii.

Vanhan version käyttämisen seurauksia Yrttiaho ei eritellyt. Tiedossa on, että puhelimen virransäästötila saattaa estää Koronavilkkua hakemasta uusia altistustietoja taustajärjestelmästä. Tällöin käyttäjä ei saisi tietää mahdollisesta altistumisestaan.

Tilaisuudessa puhunut ja Koronavilkun kehitykseen aktiivisesti osallistunut Solitan Sami Köykkä kuitenkin huomautti, että tyypillisesti hänen ensimmäinen kysymyksensä kaikille ongelmista kärsiville on, että onhan sovellus päivitetty.

Sekä Android- että iPhone-puhelimet päivittävät sovellukset usein automaattisesti. Yrttiahon puheet kuitenkin viittaavat siihen, että monella suomalaisella näin ei ole tapahtunut.

Yksi mahdollinen syy on se, että sovellukset eivät välttämättä päivity puhelimen ollessa mobiilidatayhteyden varassa. Automaattinen päivittyminen saattaa tapahtua vasta wifi-verkkoihin kytkettäessä.

Androidissa voit varmistaa päivityksen saamisen käymällä Googlen Play Kaupassa ja painamalla siellä vasemman yläkulman kolmea vaakaviivaa, valitsemalla Omat sovellukset ja pelit ja painamalla päivitä-painiketta Koronavilkun vieressä.

IPhonessa voit saada päivityksen avaamalla App Store -kaupan, painamalla näytön alaosassa Tänään-valintaa ja sitten näytön ylälaidan profiilikuvaasi. Vieritä alaspäin, kunnes näet Koronavilkun odottavien päivitysten joukossa. Paina ”päivitä”.

Kyse ei ole Pokémonien jahtauksesta

Elokuun lopussa ilmestynyt Koronavilkku on Yrttiahon mukaan ylittänyt 2,5 miljoonaa latausta. Mukana voi olla jonkin verran käyttäjiä, jotka ovat ladanneet sovelluksen useamman kerran, kuten uuteen puhelimeen, joten luku ei välttämättä kerro varsinaista käyttäjämäärää.

Koronavilkku on asennettuna noin 2,4 miljoonassa laitteessa. Yli 2500 henkilöä on ilmoittanut sovelluksen avulla koronatartunnastaan.

Webinaarin mukaan kansalaisilla on myös ollut riittämiin erilaisia väärinkäsityksiä Koronavilkusta. Yrttiahon mukaan yleinen kysymys on ollut, seuraako sovellus henkilöitä, vaikka paikkatietoa ei kerätä ja sovellus on muutenkin alusta asti suunniteltu vahvasti tietosuojaa kunnioittaen.

Webinaarin mukaan jotkut ovat myös olettaneet, että Koronavilkkua voisi käyttää tutkana sairastuneiden bongaamiseen kuin pokemoneja konsanaan. Tämä ei ole mahdollista. Sovellus ei kerro reaaliajassa, jos olet tartunnan saaneen läheisyydessä.