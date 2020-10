Ladattu yli 20 000 000 kertaa: Google poisti kolme lastensovellusta, syynä vähän tunnettu vaara

Uusimmat poistetut sovellukset eivät olleet suoraan haitallisia, mutta lapsille suunnattuina ne ovat voineet silti aiheuttaa vahinkoa.

Google poisti Play Kaupasta kolme lapsille suunnattua Android-sovellusta, joilla oli yhteensä yli 20 miljoonaa latausta. Sovellukset olivat Princess Salon, Number Coloring ja Cats & Cosplay . Niistä oli tehnyt ilmoituksen sovelluskauppojen turvallisuutta ajava International Digital Accountability Council (IDAC).

Asiasta kertoo muun muassa Gizmodo. Voittoa tavoittelematon IDAC arvioi sovellusten rikkoneen Play Kaupan tietojen keruuta koskevia sääntöjä, ja Google oli samaa mieltä. Lapsille kohdistetut sovellukset ovat kaupassa erityisen syynin alla, ja tässä tapauksessa huolta herättivät sovelluksissa käytetyt kehitystyökalut. Niiden tietyt versiot keräsivät yhtä aikaa kaksi käyttäjiin liittyvää tunnistetta, minkä katsottiin vaarantavan lasten tietosuojan.

Tunnisteet ovat kohdennettuun mainontaan käytetty AAID ja toinen pysyvämpi Android ID. Kun näitä käyttää yhdessä, käyttäjää on mahdollista seurata pidempiaikaisesti ja laitteesta toiseen.

– AAID on Androidin ainutkertainen tunniste mainontaa varten ja toisin kuin Android ID (toinen Androidin ainutkertainen tunniste), käyttäjät voivat nollata AAID:n. AAID on viime kädessä passi kaiken käyttäjädatan kokoamiseksi yhteen paikkaan. Jos esimerkiksi yritys haluaa mainostaa perunalastujaan ihmisille, jotka pitävät jäätelöstä, se voi ottaa yhteyttä alustaan ja maksaa perunalastumainoksensa esittämisestä käyttäjille, joiden AAID kertoo heidän pitävän jäätelöstä. Kuitenkin jos AAID on linkitetty tai ”sillattu” pysyvään Android ID:hen, se mahdollistaa yrityksille käyttäjien seuraamisen, IDAC selvittää.

IDAC myös painottaa, että Android ID:hen kytkemisen jälkeen AAID:n nollaamisesta ei ole enää käyttäjälle apua.

Ei ole näyttöä siitä, tapahtuiko tietojen keruuta todella, tai oliko seurannan mahdollistaminen edes tahallista. Kyseiset sovellukset ovat edelleen saatavilla Applen App Storessa, eikä niissä näytä TechRadarin mukaan olevan samanlaisia tietosuojaongelmia kuin sovellusten Android-versioissa.