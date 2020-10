Tuomari tiukkana: määräsi Trumpin pysymään erossa kiinalaissovelluksesta

Tuomari käski presidentin kädet irti WeChatista toistamiseen todisteiden uupuessa.

Presidentti Donald Trump on hyökännyt kiinalaisia puhelinsovelluksia vastaan.­

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ei saa vieläkään kiellettyä kiinalaista viesti- ja maksusovellus WeChatia sovelluskaupoista Yhdysvalloissa. The Vergen mukaan kalifornialaisoikeus torjui oikeusministeriön vaatimuksen perjantaina.

Oikeusministeriö väittää miljardin käyttäjän WeChatia uhkaksi kansalliselle turvallisuudelle ja epäilee sovelluksen omistavan Tencentin olevan kytköksissä Kiinan hallitukseen. Asiaa käsittelevä tuomari Laurel Beeler vetosi todisteiden puutteeseen ja piti vaadittuja rajoituksia uhkana sananvapaudelle.

Beeler oli jo syyskuussa estänyt WeChatin vastaiset toimet, eikä lämmennyt niille nytkään. Oikeusministeriö on valittanut tuomarin päätöksestä vetoomustuomioistuimeen. Siltä ei kuitenkaan odoteta päätöstä ennen joulukuuta. WeChatilla on Yhdysvalloissa noin 19 miljoonaa käyttäjää.

Trump on ollut myös kiinalaisen videosovellus TikTokin kimpussa. Tätäkään sovellusta presidentti ei ole onnistunut vielä kieltämään, mutta asian käsittely on kesken. Harkinnassa on ollut myös erikoinen yritysjärjestely Oraclen kanssa, jotta TikTok voisi jatkaa toimintaansa Yhdysvalloissa.

Presidentti on onnistunut rajoittamaan voimakkaasti kiinalaisen älypuhelinyhtiö Huawein toimintaa. WeChatin tapauksessa on ollut vaikeampaa heti sen jälkeen, kun kielto ensimmäisen kerran annettiin syyskuussa.