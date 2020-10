Odotettu vai pelottava uudistus? Teksti siirtyy kohta tietokoneen ja puhelimen välillä automaattisesti

Microsoftin pilvileikepöytä tulee myös puhelimiin.

Microsoft on tuomassa Windows 10 -tietokoneille ja mobiililaitteille yhteisen leikepöydän. Pian puhelimelta voi siirtää tekstiä suoraan tietokoneelle, kun mobiililaitteessa on Microsoftin SwiftKey-näppäimistö. Asiasta kertoo Windows Latest, joka löysi ominaisuuden näppäimistön testiversiosta.

Windows 10:een on jo aiemmin tullut tietokoneiden välillä toimiva pilvileikepöytä (Cloud Clipboard), johon pääsee käsiksi win+v-näppäinyhdistelmällä. Sitä on päässyt käyttämään, kun on kirjautunut tietokoneille omalla Microsoft-tunnuksella.

Nyt ominaisuus laajenee myös mobiililaitteissa käytettävään SwiftKey-näppäimistöön, joka päästää jatkossa käsiksi pilvileikepöytään. Tämä mahdollistaa esimerkiksi nettiosoitteen kopioimisen puhelimella ja sen liimaamisen selaimeen tietokoneella.

SwiftKey-näppäimistösovellusta ei löydy useimmista puhelimista valmiiksi asennettuna, vaan se on ladattava sovelluskaupasta.

Tapoja siirtää tekstiä laitteelta toiselle on toki muitakin kuin näppäimistö. Tekstiä tai kuvia on pystynyt lähettämään sähköpostitse itselleen jo pitkään. Suosittuja ovat myös pilvipohjaiset muistiinpanosovellukset, kuten Google Keep tai Microsoft OneNote. Erona näihin on kuitenkin se, että nyt leikepöydällä oleva tieto synkronoituu automaattisesti laitteiden välillä.

Tietojen synkronointi tietokoneen ja puhelimen välillä on alue, jossa on tapahtunut paljon viime aikoina. Microsoft on julkistanut aiemmin Puhelimeni-sovelluksen, joka mahdollistaa esimerkiksi pääsyn puhelimen tiedostoihin tietokoneelta. Huaweilla on tietokoneissaan vastaava PC Manager -sovellus.

Uudistukseen liittyy yksityisyyskysymyksiä, sillä pilvileikepöydälle siirtyvät kuvat ja tekstit kierrätetään Microsoftin palvelimien kautta. Ominaisuuden saa pois päältä niin tietokoneesta kuin puhelimesta, eikä sovellukseen ole pakko kirjautua sisään sitä puhelimella käytettäessä.

Mobiililaitteilla sovellukset osaavat myös lukea leikepöydän sisältöä. Asiasta nousi hiljattain kohu, kun niin TikTok kuin monet uutispalvelut narahtivat urkinnasta.