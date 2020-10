Hurja lupaus: Kännykän akku täyteen 19 minuutissa – ilman kaapelia

Xiaomin väitteet langattomasta latauksesta kuulostavat poskettomilta. Pitääkö kilpailijoiden pelätä?

Kiinalainen puhelinvalmistaja Xiaomi kertoo uudesta langattomasta lataustekniikastaan. Tiedotteen mukaan kyseessä on peräti 80 watin Mi-lataustekniikka, jonka myötä tyhjä 4000 mAh:n akku latautuu täyteen 19 minuutissa. Yhden minuutin latauksella akkuun kertyy 10 prosentin varaus ja 8 minuutissa 50 prosentin varaus, Xiaomi lupaa.

4000 mAh on verrattain tyypillinen älypuhelimen akun kapasiteetti. Mittaukset teki Xiaomi itse laboratoriossaan. Kysyttäessä Xiaomi kuitenkin kiistää, että kyseessä olisi laboratorio-olosuhteissa saavutettu ihannetulos. Sen mukaan testi suoritettiin normaalissa huoneenlämmössä. Yhtiö kuitenkin myöntää, että huoneen lämpötila voi vaikuttaa lataamisen nopeuteen.

Xiaomi on aiemmin tarjonnut 50 watin langatonta latausta luvaten, että sen Mi 10 Ultra -puhelin latautuu kokonaan 40 minuutissa. GSMArenan testissä lupaus piti suurin piirtein paikkansa.

Langattomaan lataamiseen liittyy tyypillisesti tehohävikkiä. 80 watin lataus kirvoittaa myös kysymyksen liiallisesta lämpenemisestä ja akun eliniästä. Perinteisesti pikalataus on suojellut akkua liialliselta kulumiselta rajoittaen latausnopeutta akun lähestyessä täyttä varausta.

Xiaomi sanoo hallitsevansa lämmöntuottoa laturissa olevalla tuulettimella ja sisäisillä ratkaisuilla. Yhtiön mukaan 80 watin lataus ei tuhoa akun kestoa, vaan akun kapasiteetti voi pysyä yli 80 prosentissa 800 latauksen jälkeen, mikä on standardi Kiinan-markkinoilla. Xiaomi huomauttaa nykyaikaisten akkujen olevan optimoitu langatonta latausta varten.

Xiaomin uusi langaton lataus vaikuttaa nopeammalta kuin jopa kilpailijoiden langallinen pikalataus. Esimerkiksi toisen kiinalaisvalmistajan OnePlussan uusi 8T-puhelin tukee 65 watin latausta johtoon kytkettynä ja Huawein uusi Mate 40 Pro taas 66 watin latausta.

Mainittu Mi 10 Ultra tukee 50 watin langattoman latauksen ohella 120 watin langallista latausta. Xiaomi siis yrittää tosissaan irtiottoa latauksessa, kenties paikatakseen puutteitaan esimerkiksi tietoturvan saralla.

Xiaomi on helmikuusta asti palkannut väkeä Suomessa ja tavoittelee asemaa Suomen neljän suurimman valmistajan joukossa. Arvoitus on, mikä on yhtiön ensimmäinen 80 watin langatonta latausta tukeva puhelin. Xiaomin mukaan laturi on vasta kehitysvaiheessa ja yhtiön on vielä varmistettava, että se toimii jouhevasti massakäytössä. Yhtiö ei myöskään sano, voiko laturin ostaa erikseen.