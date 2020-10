Ruotsi sulkee kiinalaiset pois 5g-verkoista – näin toimivat Suomen operaattorit

Suomessa Elisa ja DNA nojaavat Huaweihin, Telia ei.

Ruotsi ei päästä kiinalaisia laitevalmistajia 5g-verkkoihinsa. Maan telehallintoviranomainen PTS ilmoitti tänään, ettei Huaweita tai ZTE:tä nähdä marraskuussa alkavassa 5g-taajuushuutokaupassa.

Maan teleoperaattorien on myös poistettava kiinalaiset laitteet nykyisistä verkoistaan vuoteen 2025 mennessä.

Ruotsin päätös liittyy siihen, että maassa jaettiin taajuuslisenssejä vasta nyt ja päätöksiä tehtiin tämän yhteydessä. Suomessa 5g-alataajuuksien lisenssit huutokaupattiin vuonna 2018 ja ylemmän 26 gigahertsin taajuusalueet viime kesänä. Viranomaiset eivät ottaneet kantaa laitetoimittajiin.

Suomessa verkkolinjauksia pohditaan parhaillaan eduskunnan asettamassa työryhmässä, joka työstää parhaillaan suuntaviivoja Ficomille ja sitä kautta teleoperaattoreille. Työ on vielä kesken, mutta sen on määrä valmistua tämän vuoden aikana. Operaattorit ovat kuitenkin aloittaneet jo 5g-verkkojensa rakentamisen.

Elisa käyttää langattomissa verkoissaan Nokian, Huawein ja Ericssonin teknologiaa. Elisan turvallisuusjohtaja Jaakko Walleniuksen mukaan Ruotsin päätös liittyy EU:n 5g-riskiarvioihin ja kysymys on laajoista kokonaisuuksista.

– Nämä ovat kansallisia päätöksiä ja ruotsalaiset ovat tehneet oman päätöksensä. Ne eivät suoraan vaikuta Suomeen. Täällä toimitaan suomalaisen sääntelyn ja lainsäädännön mukaan, Wallenius sanoo.

Eli säilyykö Nokia-Huawei-Ericsson-asetelma muuttumattomana?

– En ota kantaa tuleviin suunnitelmiin. Tällä hetkellä teemme yhteistyötä näiden kolmen kanssa ja toimimme sen mukaan.

Walleniuksen mukaan ”asioista käydään keskustelua erilaisten tahojen kanssa” Suomessa, mikä on viittaus keskusteluihin viranomaisten kanssa.

Elisa ei anna julkisuuteen tietoja siitä, mitä ohjelmisto- ja laitteistokomponentteja verkon missäkin osassa käytetään. Yhtiö on aiemmin kertonut tekevänsä Ericssonin kanssa yhteistyötä tiettyjen komponenttien suhteen runkoverkossa, jonka päälle langaton verkko rakentuu.

– Avaamme näitä asioita viranomaisille, mutta ei pääsääntöisesti julkisuuteen, Wallenius toteaa.

Mitä koko verkon toiminnan kannalta tarkoittaisi se, jos yhden toimittajan laitteistot ja komponentit lakkaisivat toimimasta?

– Verkkojen toimivuus on pyritty varmentamaan, sitä edellyttää kotimainen sääntelykin. Sääntelyssä on myös pykälä, jonka mukaan tietoverkon toiminnan vaarantava laite on poistettava verkosta tai tilanne on korjattava.

Telia on rakentanut 5g-verkkoaan toistaiseksi Nokian teknologian pohjalle.

Timo Saxén Telian viestinnästä vahvistaa tiedon ja kertoo, että yhtiö on aikeissa kertoa lisää 5g-suunnitelmistaan huomenna keskiviikkona järjestämässään tiedotustilaisuudessa.

Tilaisuudessa on paikalla myös edustus Nokialta. Tämä tarkoittaa kohtalaisella todennäköisyydellä laajaa suurta ilmoitusta 5g-yhteistyöstä Nokian kanssa.

DNA:n nykyinen 5g-verkko käyttää Huawein tukiasemia. Yhtiöllä on sopimus tukiasemista myös Ericssonin kanssa, mutta toistaiseksi verkkoa on rakennettu Huawein tekniikalla.

Ydinverkkoonsa operaattori päästää vain länsimaisia laitevalmistajia. Niissä käsitellään muun muassa tilaaja- ja laskutustietoja sekä tehdään liikenteenohjausta.

– Radioverkot [2g–5g-verkot] eivät kuulu kriittisiin verkkoihin. Näiden toimittajien kanssa linjaus on avoimempi, sanoo DNA:n tekninen johtaja Tommy Olenius.

Kriittisissä verkon osissa eli ydinverkossa DNA:n laitetoimittajia ovat Nokia, Ericsson sekä amerikkalainen Affirmed Networks. Vanhempien 2g-, 3g- ja 4g-verkkojen tukiasemat DNA:lle toimittaa Ericsson.

Olenius huomauttaa, että nykyisessä tilanteessa kysymys on pitkälti kauppapolitiikasta, sillä kukaan ei ole pystynyt osoittamaan konkreettisia todisteita Huaweita vastaan.

Telian ja DNA:n yhteistä verkkoa Itä- ja Pohjois-Suomessa operoiva Suomen Yhteisverkko Oy ei ole julkistanut vielä 5g-laitetoimittajiaan. Toimitusjohtaja Antti Jokisen mukaan julkistus tehdään loppuvuoden aikana.

– Sen voin sanoa, että se ei ole Huawei, Jokinen sanoo.

Käytännössä valinta tapahtuu Nokian ja Ericssonin välillä.

– No joo. Puustakaan ei aleta niitä tukiasemia veistää.

Suomen Yhteisverkko on Telian ja DNA:n yhteisomistuksessa. Jokisen mukaan omistajien intressit otetaan huomioon, vaikka itsenäinen yhtiö tekee päätökset omista lähtökohdistaan.

– Hinta ja laitteiden tekniset ominaisuudet ovat olleet aiemmin tärkeimmät tekijät. Mutta kuten kaikki tietävät, nyt vaikuttamispyrkimyksiä on monenlaisia. Meidän pitää omalta osaltamme tässä virrassa luovia, Jokinen muotoilee.