Saitko sinäkin tämän? Facebookilta hämmentävä ilmoitus ”maksuihisi liittyen”

Facebook on lähettänyt käyttäjilleen viestiä liittyen ”näiden maksuihin”. Yhtiön mukaan kyseessä on virhe, mutta se saattaa kertoa yhtiön maksupalvelun edistymisestä.

Moni Facebook-käyttäjä sekä Suomessa että ulkomailla on saanut viime päivinä Facebook-sovellukseensa erikoisen ilmoituksen. Ilmoitus on tullut puhelimiin englanninkielisenä notifikaationa, ja sen teksti on You have a new message from Facebook about your payments eli sinulle on uusi viesti Facebookilta maksuihisi liittyen.

Viestin klikkaaminen johtaa Facebook-tuen postilaatikkoon, mutta siellä ei ole viestiä odottamassa.

Facebook-tuen postilaatikko on paikka, jonne käyttäjä saa muun muassa viestit tekemiensä ilmiantojen käsittelystä Facebookin ylläpidolta. Sinne tulevat viestit ovat peräisin Facebookilta.

Ilmoitus tulee englanniksi, vaikka sovellus on käytössä suomeksi. Kuvakaappaus Facebook-applikaatiosta.­

Yhtiö kommentoi asiaa hyvin niukkasanaisesti.

– Johtuen virheestä ilmoitustoiminnossamme jotkut Facebook-käyttäjät ovat saaneet tämän ilmoituksen vahingossa. Tutkimme asiaa, ja pahoittelemme vaivaa, Facebookin nimettömänä pysytellyt edustaja sanoi sähköpostiviestissään.

Ilmoitus liittyy mitä todennäköisimmin Facebookin maksutoimintoon eli Facebook Payhyn, jota yhtiö kehittää parhaillaan voimakkaasti. Yhtiö pyrkii maksunvälittäjäksi niin ihmisten välille WhatsApp-sovelluksella kuin asiakkaiden ja kauppojen välille Facebook-sovelluksella.

Tässä yhtiö kilpailee pankkien ja MobilePayn sekä PayPalin kaltaisten rahansiirtosovellusten kanssa.

Facebook on tehnyt aktiivisesti Facebook Payn käyttäjähankintaa syntymäpäiväkeräyksillä, joita Facebook-käyttäjille tarjotaan merkkipäivän lähestyessä. Kun ihmiset lahjoittavat rahaa hyväntekeväisyyteen syntymäpäiväkeräyksillä, he tulevat samalla kirjautuneeksi Facebookiin rahansiirtäjiksi. Tämä laskee palvelun käyttöönoton kynnystä myöhemmin.

Poliisihallitus kiinnostui Facebookin masinoimista vuonna 2018 alkaneista rahankeräyksistä. Facebookin kommunikointi viranomaisten suuntaan oli kuitenkin hyvin nihkeää.

Facebookin lipsahdus saattaa olla merkki siitä, että rahansiirtopalvelua aletaan tarjota käyttäjille pian nykyistä aggressiivisemmin.