Uusi kasvot upottava sovellus leviää nopeasti Suomessa – tiedä nämä asiat ennen kuin lataat

Reface-sovellus kerää suosiota suomalaisten keskuudessa.

Sosiaalisessa mediassa suomalaisten keskuudessa kerää parhaillaan nostetta Reface-niminen sovellus, jolla on mahdollista upottaa oma naamansa Hollywood-elokuvista tuttuihin pätkiin. Lopputuloksena on video, jossa hahmot on varustettu käyttäjän itsensä naamalla. Sovellus on noussut Suomen suosituimpien listalle.

Sovellus toimii siten, että sille ladataan kasvokuva puhelimesta tai sillä otetaan selfie omista kasvoista. Tämän jälkeen kasvonpiirteet analysoidaan ja upotetaan videon osaksi. Lopputulos on julkaistavissa sosiaalisessa mediassa.

Kysymys on deepfake-ilmiön hauskanpitoon tarkoitetusta muodosta. Deepfakella tarkoitetaan teknologiaa, jossa tekoälyn avulla liimataan kasvot videolla olevalle hahmolle.

Parhaimmillaan deepfake-videoväärennökset voivat olla hyvinkin todentuntuisia. Niitä on mahdollista käyttää väärin muun muassa poliitikkojen sanomisten vääristelyyn. Niitä on jo hyödynnetty pornossa, jossa näyttelijöiden ruumiisiin on liimattu toisten ihmisten kasvoja. Tämä mahdollistaa väärennetyn julkkis- ja kostopornon.

Reface-sovelluksen takana on amerikkalainen Neocortext Inc, jonka ensimmäinen sovellus Reface on. Sovellus tunnettiin tosin aiemmin nimellä Doublicat.

Tällä hetkellä sovellusta on asennettu Androidille yli 10 miljoonaa kappaletta. Sovellus niitti suosiota Yhdysvalloissa ja Britanniassa jo loppukesällä. Silloin siitä kirjoittivat muun muassa TechCrunch ja The Independent.

Monet suhtautuvat nykyisin kameraa käyttäviin sovelluksiin tietyllä varauksella.

Viime vuonna nousi kohu venäläisestä kasvoja vanhemmaksi muokkaavasta FaceApp-sovelluksesta, kun kävi ilmi, että sovelluksen tekijä pidätti itsellään laajat oikeudet kuviin. Näihin kuului muun muassa käytännössä ikuinen, peruuttamaton ja ilmainen lisenssi yritykselle tehdä käyttäjänsä kasvokuvilla mitä lystää. Sovelluksen tekijä selitteli ja selvensi käytäntöjään jälkikäteen, mutta sosiaalisen median aikakaudella tämä oli jo myöhäistä.

Välillä kasvojenmuokkailuun tarkoitetun sovelluksen suosiota saattaa seurata jopa hysteria. Kiinalainen Meitu-sovellus muokkaa kasvot animehahmoiksi, ja sen suurta suosiota seurasi iso sovellusta koskevien väärien huhujen aalto.

Refacen yksityisyysehdot ovat lempeämmät. Yhtiö sanoo keräävänsä valokuvien lisäksi tietoa kasvonpiirteistä, joka ei kuitenkaan ole biometristä (kasvontunnistukseen kelpaavaa) tietoa. Näiden lisäksi puhelimesta kerätään tietoja, joita ovat käyttöjärjestelmä, nettiosoite, verkkoyhteyden tyyppi, mobiilioperaattori, yksilöllinen laitetunniste, nettiselain, kieliasetukset, akun varaustaso ja aikavyöhyke. Kuvien ottamista varten sovellus tarvitsee myös oikeuden päästä käsiksi puhelimen kameraan.

Sovelluksen tekijä vakuuttaa, että kasvokuvia käytetään vain ja ainoastaan kasvojen vaihtelemiseen. Kuvia säilytetään sovelluksen tekijän palvelimilla korkeintaan 24 tuntia editoimisen lopettamisen jälkeen. Kasvonpiirteiden dataa puolestaan säilytetään maksimissaan 30 vuorokautta. Anonymisoitua tietoa saatetaan säilyttää pidempäänkin.

Kasvotiedot lähetetään prosessoitavaksi Yhdysvaltoihin, mikä on hyvä tiedostaa. Tällöin sikäläisillä viranomaisilla voi olla pääsy tietoihin, kun kysymys on rikostutkinnasta.

Reface on maksullinen sovellus, mikä on hyvä merkki. Sillä on maksuton kokeilujakso, ja täyden version saa tilausmaksua vastaan.

Sovellusten maksullisuus tarkoittaa sitä, että maksuvälineenä on raha käyttäjän itsensä sijaan. Ilmaissovellukset tekevät rahaa usein arveluttavin keinoin, sillä ihmisten henkilökohtaiset tiedot ovat käypää valuuttaa.

Sovellukseen saattaa liittyä tekijänoikeudellisia kysymyksiä, sillä sovelluksen käyttämät videopätkät ovat tekijänoikeuksien alaisia. Kysymys on kuitenkin niiden meemimäisestä käytöstä, mikä on hyväksyttyä. Vaikka asiasta syntyisi ongelma, siinäkin tapauksessa tulilinjalla olisi sovelluksen tekijä eivätkä sen käyttäjät.

Tunnetaan myös tapauksia, joissa asiallinen sovellus on myöhemmin muuttunut tiedonkerääjäksi esimerkiksi yrityskaupan myötä. Tällaiselta on vaikea suojautua millään muulla tavalla kuin olla lähettämättä mitään henkilökohtaisia tietojaan – kuvat mukaan luettuna – minnekään.