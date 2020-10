Apple sanoi jättävänsä ympäristösyistä laturin pois iPhone 12:sta – jätti tekemättä asian, jolla olisi ollut todellista merkitystä

Apple pitää yhä kiinni lightning-liitännästään iPhonessa.

Apple julkisti viime viikolla iPhone 12 -puhelimensa, joista osa on jo tullut ennakkotilattaviksi. Julkistuksen suurimpia uutisia 5g:n puhelimiin tulemisen ohella oli se, että laitteiden mukana ei tule enää laturia.

Sen sijaan myyntipakkauksissa on latausjohto, jonka voi kiinnittää olemassa olevaan laturiin. Tästäkin on tosin noussut poru, koska usb-c–lightning -kaapeli ei istu vanhempiin usb-a-porteilla varustettuihin latureihin.

Apple ei kuitenkaan tuonut iPhoneihin uusista Android-puhelimista löytyvää usb-c-porttia, joka olisi tehnyt iPhonejen lataamisesta mahdollista Android-puhelinten kaapeleilla. Yhtiö päätti pysytellä lightning-liitännässään.

Moni odotti Applen siirtyvän usb-c:hen, sillä kaikkien puhelimien lataaminen yhdellä laturilla ympäristösyistä on ollut EU:n asialistalla. Apple on kuitenkin vastustanut raivoisasti EU:n suunnitelmia.

IPhone 12:n laatikossa tuleva usb-c–lightning-kaapeli istuu joihinkin uusimpiin Android-puhelinten latureihin. Suurin osa olemassa olevista Android-latureista on varustettu vanhemmilla usb-a-porteilla.

Vasemmalla uudempi usb-c-liitin, oikealla vanhempi usb-a. IPhone 12:n pakkauksessa olevan latausjohdon laturiin tulevassa päässä on usb-c. Se ei istu vanhempiin Applen ja useimpiin Android-puhelimien latureihin.­

Apple sanoo siirtyneensä käyttämään uusiutuvaa energiaa datakeskuksissaan ja sanoo ympäristötekojensa vastaavan 450 000 auton poistamista liikenteestä vuositasolla. Yhtiö pyrkii ilmastoneutraaliuteen vuoteen 2030 mennessä.

Applen mukaan maailmassa on yli 2 miljardia iPhone-laturia, mutta suuri osa näistä on varustettu usb-a-portilla, eli uuden iPhonen mukana tullut latausjohto ei niihin istu. Tom’s Guide huomauttaa suorasanaisesti, että jos yhtiö todella välittäsi ympäristöstään, se olisi siirtynyt puhelimissaan usb-c-liitäntään. Yhtiö on kuitenkin siirtynyt siihen sekä MacBook-tietokoneissaan että iPad-tableteissaan.

Verkkojulkaisu epäilee Applen toiminnan päämotivaationa olevan raha ja yhtiön mainostamien ympäristöargumenttien jääneen kakkoseksi. IPhone on Applen päätuote, latureita on halpa valmistaa ja niiden myyntikate on kova. Näin ollen Applelle olisi tarkoituksenmukaista kampittaa yhteensopivuutta Android-laturien kanssa jatkossakin.