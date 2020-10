Tarkkana kaupassa: Älä sekoita Huawein hittipuhelimen uutta mallia vanhaan

Myyntihitti Huawei P Smartin uusi 2021-versio ei sisällä Googlen sovelluskauppaa.

Yhdysvaltain pakotteiden kohteena oleva Huawei on julkistanut suurta suosiota nauttivasta P Smart -puhelimestaan uuden version. Uusi laite tunnetaan nimellä P Smart 2021.

Aiemmat P Smartit ovat myyneet hyvin ja olleet jälleenmyyjien julkaisemien top-listojen käkipäässä kuukausikaupalla. Syyskuussa laite oli Elisan, DNA:n, Telian ja Veikon Koneen kärkikymmenikössä. Gigantilla se oli kuukauden myydyin puhelin.

Uusi P Smart asettuu edullisten laitteiden hintaluokkaan 229 euron hinnalla, minkä lisäksi valmistaja tarjoaa laitteen kylkiäisenä langattomia nappikuulokkeita kahden viikon ajan. Edulliseksi puhelimeksi P Smart 2021 on varusteltu poikkeuksellisen järeällä kamerakalustolla, sillä siinä on peräti 4 kameraa (pääkamera, laajakuva, makro ja syvyysanturi).

P Smart 2021:n menestys on arvoitus, sillä edeltäjistään poiketen siinä ei ole enää Googlen palveluita. Puhelimesta puuttuvat muun muassa Google Maps sekä Play-sovelluskauppa, jonka puute typistää laitteen sovellustarjontaa ja laskee käytettävyyttä merkittävästi.

Ilman Googlen palveluita toimitettavat HMS (Huawei Mobile Services) -puhelimet eivät ole nousseet myyntilistoille edeltäjiensä tavoin. Huawein bestseller-puhelin on nyt tiukan paikan edessä.

SuomiMobiilin tekemän selvityksen mukaan suosituimpien sovellusten saaminen Huawein omasta AppGallery-sovelluskaupasta on yhä hyvin rajallista. Google Playn Suomessa suosituimmasta 173 sovelluksesta AppGallerysta löytyy tällä hetkellä 51 kappaletta joko alkuperäisenä tai suoraan korvaavana versiona.

Vaikka Huawei tekee töitä kaksin käsin AppGalleryn tarjonnan parantamiseksi, Google Playn puute saattaa aiheuttaa ongelmia yllättävissä tilanteissa. Nykyisin yllättävän moni laite tarvitsee sovelluksen, jotta siitä saisi kaiken tehon irti. Niinpä esimerkiksi mobiilikaiuttimen tai kuulokkeiden ostaja saattaa huomata, ettei pysty päivittämään ostoksensa ohjelmistoa tai käyttämään esimerkiksi taajuuskorjainta sovelluksen puuttuessa.

Moni sovelluksista on asennettavissa myös virallisten sovelluskauppojen ulkopuolelta. Huawei auttaa puhelimen omistajaa löytämään niitä puhelimissa olevalla Petal Search -sovelluksella. Tämäkään ei kuitenkaan auta esimerkiksi puuttuvien pankkisovellusten kanssa, minkä lisäksi käyttäjän on päivitettävä sovellukset käsin.

Puhelimen ostajan kannattaa olla tarkkana, sillä kaupoissa on siirtymäaikana kahta versiota P Smart -puhelimesta. Vanhemmassa P Smart 2019:ssä on vielä Googlen palvelut ja Play-sovelluskauppa, mutta laite alkaa ikääntyä, eikä sen ohjelmistotuki kestäne enää kovin pitkään. Uudempi P Smart 2021 on teknisesti ajanmukainen, mutta sen sovellustarjonta on rajallisempaa. Kumpaan sitten päätyykin, ostos on hyvä tehdä harkitusti eikä vahingossa.

Mikäli Yhdysvallat ja Kiina pääsevät sopuun Huawein asemasta, kiinalaisyhtiö päivittänee Googlen palvelut myös myytyihin puhelimiinsa. Asiaan vaikuttanee kuitenkin mitä suurimmissa määrin Yhdysvaltain marraskuisten presidentinvaalien tulos, jota varmasti jännitetään Huaweilla kovasti. Donald Trumpin jatko tarkoittaisi mitä todennäköisimmin tiukan kauppapolitiikan jatkumista.