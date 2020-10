Apple julkisti iPhone 12:n – yhtiön arvo romahti heti 81 miljardilla dollarilla

Applen neljä uutta iPhone 12 -mallia tukevat kaikki 5g:tä ja toimitetaan ilman laturia.

Apple julkisti etukäteen tallennetussa tiistai-illan tilaisuudessaan Kalifornian Cupertinossa neljä uutta iPhone-puhelinta, muun muassa Gizmodo kertoo. Ne ovat iPhone 12 Mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro ja iPhone 12 Pro Max. Halvimman Minin hinta alkaa 829 eurosta, kun taas kalleimmasta Pro Maxista joutuu maksamaan vähintään 1279 euroa. Puoolen teratavun tallennustilalla varustetun huippumallin hinta on peräti 1629 euroa.

Kaikki puhelimet tukevat uusia 5g-verkkoja, jotka tarjoavat ihanteellisissa olosuhteissa selvästi 4g:tä nopeammat yhteydet. Suuri osa asiakkaista ei vielä 5g:stä hyödy, mutta ainakin he ovat uusien iPhonejen myötä valmiiksi 5g-kannassa, kun aika lopulta koittaa. Tätä alleviivaa mobiilialan arvostettu analyytikko Richard Windsor katsauksessaan. On tosin huomioitava, että Suomessa 5g-verkkojen kehitys on pidemmällä ja niistä saa hyötyä verrattain laajasti.

Aiempaa kulmikkaammin muotoillut neljä mallia on varustettu entistä tehokkaammalla suorittimella ja jokaisessa on super retina xdr oled -näyttö, jonka käytännössä pitäisi tarjota entistä kirkkaampi ruutu. Minin näytön koko on 5,4 tuumaa, kun taas perus-12:n ja 12 Pron näyttö on 6,1 tuumaa. 12 Pro Maxin näyttö venyy 6,7 tuumaan. Edestä ja takaa lasiset puhelimet on varustettu keraamisella suojalla pudotusten varalta. Apple mainostaa minin olevan markkinoiden pienin 5g-puhelin.

Kaikissa puhelimissa on kaksi 12 megapikselin takakameraa, joista toinen on ultralaajakulma. Pro-malleissa on lisäksi kolmas kamera, 12 megapikselin teleobjektiivikamera.

Apple ilmoittaa Pro-kameroiden zoomin tarkkuudeksi 2x ja 5x. Yhtiötä on ehditty jo moittia harhaanjohtamisesta. Microsoftin Omar Shahine huomautti Twitterissä, että kertoimet on laskettu ultralaajakulmasta, ei pääkamerasta.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

IPhone 12 Pro tulee 6,1 tuuman näytöllä ja iPhone 12 Pro Max 6,7-tuumaisella.­

Puhelimista uupuu kuitenkin jotain, mihin kuluttajat ovat tottuneet, nimittäin laturi. Apple vetoaa ekologisiin syihin, mutta Windsor ei usko motiivin olevan ympäristön suojelu vaan pikemminkin kustannusten säästö. Suurimmalla osalla iPhonen ostajista on jo laturi, ja puhelimen mukana tulee sentään yhä latauskaapeli. Kaikki puhelimet tukevat langatonta latausta Applen erikseen ostettavalla MagSafe-lisälaitteella.

IPhone 12 ja iPhone 12 Pro tulevat ennakkomyyntiin perjantaina 16. lokakuuta ja niiden toimitukset alkavat 23. lokakuuta. IPhone 12 Mini ja iPhone 12 Pro Max tulevat ennakkomyyntiin 6. marraskuuta ja alkavat saapua kauppoihin 13. marraskuuta.

Markkinat pettyivät Applen julkistuksiin. Business Insiderin mukaan yhtiön arvosta katosi heti julkistuksen jälkeen 81 miljardia dollaria eli 68 miljardia euroa.

Richard Windsor pitää uutuuksia pätevinä, mutta ei järin jännittävinä.

– Minusta Apple on tehnyt tarpeeksi pitääkseen asemansa, mutta tässä ei ole paljoa sellaista, mikä saisi minut kiirehtimään ja välittömästi päivittämään loistavasta iPhone 11:stä, Windsor pohtii.

Apple julkisti koronan takia ennakkoon nauhoitetussa tilaisuudessaan myös uuden HomePod Mini -älykaiuttimen, joka nojaa Siri-virtuaaliavustajaan. Sen arvioidaan olevan toiminnaltaan jäljessä kilpailijoita kuten Amazonin Alexaa. Kaiutin kuitenkin pyrkii muun muassa tunnistamaan, kuka perheenjäsenistä antaa sille komentoja.