Hurja pelaajakato: Fortnite ottaa pahasti takkiin Apple-riidassa

Pelijulkaisija Epicin taistelu Applen ylivaltaa vastaan on luultavasti karkottanut tukuttain pelaajia, mutta kuinka monta?

Peliyhtiö Epic Gamesin Applea ja Googlea vastaan elokuussa aloittama oikeustaistelu on jo jättänyt vahvat jälkensä kiistan keskipisteessä olevaan Epicin Fortnite-peliin, Forbes-lehti tulkitsee. Se lainaa pelialan analyytikkoa Daniel Ahmadia, joka kaivoi oikeuden asiakirjoista Fortnitea koskevia lukuja.

Ahmadin twiitin mukaan Fortnitella oli riidan alkaessa 116 miljoonaa pelaajaa iPhonen iOS-alustalla. Heistä 73 miljoonaa pelasi Fortnitea vain iOS:llä, eikä millään muulla alustalla, joille peli on julkaistu.

Forbes tulkitsee asiaa siten, että Epic on menettänyt nämä 73 miljoonaa pelaajaa. On vaikea tietää, mikä on totuus, sillä periaatteessa Fortniten jo laitteisiinsa ladanneet käyttäjät voivat jatkaa pelaamista vaikka peliä ei enää virallisesta sovelluskaupasta löydy. Pelaajat ovat kuitenkin Fortniten vanhan version varassa, eivätkä saa iOS:ään pelin uutta kautta ja sisältöpäivityksiä. He voivat pelata vain keskenään, mikä on omiaan karkottamaan pelaajia.

On myös epäselvää, miten paljon pelaajia Epic on menettänyt Androidilla. Luultavasti vähemmän, koska Androidiin Fortniten voi yhä ladata Epicin verkkosivuilta virallisen kaupan ulkopuolelta.

Ahmad huomauttaa myös, että pelin sisäisiä ostoksia tehtiin enemmän iOS:ssä kuin Androidissa.

Epic riitelee Applen ja Googlen kanssa niiden haluamasta 30 prosentin siivusta, kun pelaajat ostavat sisältöä Fortniten sisällä. Apple ja Google vastasivat heittämällä Fortniten ulos kaupoistaan.

Oikeudenkäynnissä määrättiin viime viikolla, että Applea ei voi pakottaa palauttamaan peliä App Store -kauppaansa. Toisaalta oikeus myös määräsi, ettei Apple voi rangaista Epiciä enempää käymällä sen useissa peleissä käytetyn Unreal Engine -pelimoottorin kimppuun. Tämä rampauttaisi myös muiden julkaisijoiden pelejä, sillä moni käyttää peleissään Epicin teknologiaa.

On oletettavaa, että huomattava osa pelaajista on edelleen Windows-käyttäjiä. Statistiikkapalvelu Statistan mukaan Fortnitella oli yhteensä noin 350 miljoonaa rekisteröitynyttä pelaajaa tämän vuoden toukokuussa.

Pelaajakato voi johtua osin myös pelin vetovoiman hiipumisesta. Pelillä on ikää runsaat 3 vuotta.