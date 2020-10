OnePlussan toinen perustaja lähti salamyhkäisesti – hiljaisuus ympäröi eroa

OnePlus julkaisee tällä viikolla uuden puhelimen ilman keulakuvaansa ja toista perustajaansa Carl Peitä.

Kiinalaisen OnePlus-puhelinvalmistajan toinen perustaja Carl Pei on jättänyt yhtiön, mutta asiasta ei ole tiedotettu virallisesti. Asia kävi ilmi, kun Pein nimi oli kadonnut yhtiön organisaatiokaaviosta. Asiasta kertoi ensimmäisenä Android Police.

Android Centralin vahvistamattomien tietojen mukaan kyse olisi ollut valtataistelusta Pein ja yhtiön toimitusjohtajan ja toisen perustajan, Pete Laun kanssa. Pein sanotaan aloittavan uuden puhelinyhtiön johdossa.

Pei on ollut hyvin näkyvä kasvo nopeasti suosiota keränneen kiinalaisvalmistajan keulilla. IS Digitoday haastatteli Peitä vuonna 2017. Hän puhui tuolloin kiertelemättä yhtiön virheistä, joihin kuuluivat muun muassa käyttäjien yksityisyyden kanssa kompurointi, virheelliset kaapelit ja yli-innokkaat lupaukset puhelimien päivittämisestä.

OnePlus puhuu itsestään nopeasti kasvaneena startup-yrityksenä. Kyseessä on kuitenkin maailman suurimpiin puhelinvalmistajiin kuuluvan Oppon siipien suojassa toimiva hanke. Yhtiö on sittemmin sanonut, että sillä on ”yhteisiä omistajia Oppon kanssa” ja kertonut tekevänsä Oppon kanssa yhteistyötä puhelinkomponenttien hankinnassa.

Käytännössä OnePlus on osa samaa konsernia.

OnePlussan Suomen-pr-vastaava Sonja Koistisen mukaan yhtiö ei kommentoi asiaa tällä hetkellä.

Uutinen lähdöstä tulee OnePlussalle epämiellyttävällä hetkellä, sillä yhtiö julkistaa tällä viikolla uuden OnePlus 8T -puhelimensa. Pei on toiminut yleensä yhtiön keulakuvana etenkin länsimaissa hyvän englannin kielen taitonsa ansiosta.