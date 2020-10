WhatsAppiin tulossa 5 uudistusta – yksi on erityisen toivottu

WhatsAppiin on tulossa muun muassa mahdollisuus vaientaa ryhmät pysyvästi, TechRadar kertoo.

Facebookin pikaviestin WhatsApp testaa betaversion käyttäjillä viittä uutta ominaisuutta, joista voi olla paljonkin iloa. Uutuudet koosti TechRadar ja joiltakin osin ne ovat entuudestaan odotettuja.

Yksi toiminto mahdollistaa ryhmien hiljentämisen pysyvästi sen sijaan, että ne alkaisivat jälleen syytää ilmoituksia korkeintaan yhden vuoden jälkeen.

Toinen puolestaan lupaa tukea saman tilin käyttämiselle useassa laitteessa. Tämä erittäin paljon toivottu toiminto on tuomassa tuen neljälle samanaikaiselle laitteelle. Näin WhatsAppia voisi käyttää vaikka työ- ja kotipuhelimessa, tabletissa ja vielä neljännessäkin laitteessa.

Kolmas uudistus on suoraan Snapchatin oppikirjasta otetut katoavat viestit. Sekä tekstiä että mediaa sisältävät viestit voi betaversiossa määrätä hävitettäväksi sen jälkeen, kun vastaanottaja on ne nähnyt ja poistunut keskustelusta. Tästä seuraa ilmoitus, että media tai viesti on poistunut.

Lisäksi testissä ovat yksittäiset taustakuvat chateille sen sijaan, että tyytyminen on vain yhteen taustakuvaan halki koko sovelluksen. Viimeinen uudistus mahdollistaa ääni- ja videopuhelunappien piilottamisen ja on suunnattu vahvistettuja tilejä käyttäville yrityksille.

Ominaisuuksien testaus varhaisilla käyttäjillä viittaa siihen, että ne ovat jo verrattain pitkällä WhatsAppin julkaisuputkessa. Se ei kuitenkaan ole tae, että toiminnot lopulta ilmestyvät nyt nähdyn kaltaisina tai edes ollenkaan.