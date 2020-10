Google tuo puhelimiin uuden sovelluksen Gmailin rinnalle – tästä on kyse

Googlen Gmail-sovelluksen kevennetyn version pitäisi olla nyt kaikkien saatavilla, 9to5Google kertoi. Asiaa on vaikea vahvistaa.

Googlen Gmail-sähköpostipalvelu on muodossaan tai toisessaan mukana melkein kaikissa länsimaisissa Android-puhelimissa. Tähän asti Gmailin kevennetty Go-versio on kuitenkin ollut vain Android Gota ajavien pienitehoisten laitteiden saatavilla. Nyt tilanne on muuttunut, uutisoi 9to5Google.

Uutispalvelun mukaan Google vapautti Gmail Gon kaikille, eli nyt sen voi ladata vaikka puhelimessa ei olisi heikompiin laitteisiin tarkoitettua Android Gota. Gmail Go tarjoaa Gmailin perustoiminnot, mutta rasittaa puhelinta perus-Gmailia vähemmän.

Gmail Go kuluttaa vähemmän työmuistia (ram) ja sen ruudunpäivitysnopeus on lukittu. Se tarkoittaa vähän nykivämpää käyttökokemusta esimerkiksi sähköposteja vieritettäessä, mutta tämä on ilmeisesti tarkoituksellinen valinta tehojen säästämiseksi. Käyttöliittymästä puuttuvat myös varjostukset, jotka perus-Gmailissa erottavat painikkeita taustastaan. Samoin on kadonnut alareunan Google Meet -palkki videoneuvottelujen käynnistämiseksi suoraan Gmailista käsin.

Gmail Gosta voisi olla iloa esimerkiksi vanhoissa puhelimissa, joissa usein ominaisuuksiltaan ja grafiikoiltaan paisutetut sovellukset voivat tökkiä. IS Digitoday ei kuitenkaan pystynyt lupauksista huolimatta lataamaan Gmailin kevytversiota.

Gmail Gota ei löytynyt vaikka sitä haettiin neljällä eri puhelimella ja kolmella eri käyttäjätilillä. Tietokoneen selaimen kautta Gmail Go löytyi, mutta Play-kaupan mukaan sovellus ei ollut yhteensopiva laitteden kanssa. On mahdollista, että sovellus on vasta tuloillaan sovelluskauppaan, eivätkä tiedot sen vuoksi näy oikein.

9to5Google onnistui lataamaan Gmail Gon Yhdysvalloissa ja Euroopassa eri Pixel-puhelimiin, joissa ajettiin Androidin versiota 11. Pixel-puhelimet ovat Googlen omia. Voi siis olla, että Gmail Gon laajempi saatavuus on sittenkin toistaiseksi rajoittunut niihin. Tai sitten Google vapauttaa kevyt-Gmailin portaittain ympäri maailman, minkä vuoksi jotkut joutuvat odottamaan.