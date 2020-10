Missä puhelimessa on paras kamera? Tätä mieltä on testaaja ja tällaisia ovat omat kokemuksemme

Kameratestaaja DXOMark nostaa listauksensa kärkeen Xiaomin taannoisen huippumallin. Paras IS Digitodayn käyttämä kamerapuhelin on Huawei P40 Pro+.

Kameroista on tullut yksi älypuhelimien tärkeimmistä ominaisuuksista. Yli tuhannen euron lippulaivapuhelimista tutut monikameradesignit ovat siirtyneet keskisarjan malleihin.

Ihmiset ottavat puhelimillaan parempia kuvia kuin koskaan, sillä ohjelmistot korjaavat usein kykyjen puutteita. Käyttäjä saattaa saada kehotuksen vaihtaa kuvaustilaa, jos kameran ohjelmisto on sitä mieltä, että kuvasta saisi toisella tavalla paremman.

Samsungin tuotekouluttaja Antti Tuuralan mukaan yhtiön monikamerapuhelimissa kameroita käytetään sen mukaan, miten saadaan paras lopputulos. Kameroita käytetään siten, että lopputulos olisi paras mahdollinen kuvausolosuhteisiin ja asetuksiin nähden.

– Zoomauspuolella tämä saattaa tietyissä malleissa näkyä esimerkiksi siten, että kirkkaammassa valossa zoomikamerana käytetään joko optista zoomia tai heikommassa valossa puolestaan pääkameraa, jossa zoomaus toteutetaan kennosta rajaamalla. Tämä ihan siitä syystä, että pääkameran valovoima on parempi ja sillä saavutetaan hämärässä parempi zoomatun kuvan laatu, Tuurala selittää.

Taustalla toimii koko ajan kameraohjelmiston tekoäly, joka määrittelee, mitä kameraa milloinkin käytetään. Puhelimen omistaja ei voi itse vaikuttaa siihen, mitä kameraa käytetään. Yksittäisen kameran merkitys vähenee, ja kameroiden yhteispeli korostuu.

” Suurin osa kuluttajista haluaa vaan näppäistä hyvän kuvan välittämättä siitä, mitä kameraa kulloinkin käytetään.

– Suurin osa kuluttajista haluaa vaan näppäistä hyvän kuvan välittämättä siitä, mitä kameraa kulloinkin käytetään. Jos taasen haluaa ohittaa automatiikat ja säätää kameran asetuksen manuaalisesti itse, niin sitä varten löytyy sitten varsin kattavat säädöt tarjoava pro-tila.

Vastaavanlaisia ratkaisuja on myös muilla puhelinvalmistajilla.

Entä mikä on kaikkein paras kamerapuhelin?

Puhelinkameroita testaavan DXOMarkin ykköstilalla kiikkuu tällä hetkellä Xiaomi Mi 10 Ultra, kakkosena Huawei P40 Pro ja kolmosena Vivo X50 Pro+. Paras Applen laite on iPhone 11 Pro Max sijalla 16.

Koko tämänhetkinen lista on nähtävissä jutun lopusta. Laitteiden pistemäärät saattavat elää, koska kameroiden ominaisuudet muuttuvat ohjelmistopäivitysten myötä.

Lista vastaa suurilta osin IS Digitodayn kokemuksia testissä olleista puhelimista. Listaa hallitsevasta Xiaomi Mi 10 Ultrasta ei ole kokemusta. Sen sijaan tästä kevennetyt Mi 10T ja Mi 10 5G eivät käyttökokemusten perusteella yllä kärkisijoille.

Huawei P40 Pro+ (oikealla) eroaa yleisemmästä P40 Prosta siten, että siinä on yksi telelinssi enemmän. Eroa on vain kuvia zoomilla otettaessa.­

Huawei P40 Pro- ja P40 Pro+ -malleista on kertynyt kokemuksia. Niiden kameroita voi hyvällä omallatunnolla sanoa laadukkaimmiksi, joita käteen on sattunut. Laitteita erottaa toisistaan se, että niiden telekamerat on toteutettu hieman eri tavoilla. Pro-mallissa on 12 megapikselin ja 5x -zoomin malli, Pro+:ssa on kaksi telekameraa: 8 megapikselin 10x -kamera sekä toinen hieman valoherkempi 8 megapikselin kenno. Yökuvauksessa tarvittavalta valovoimaltaan P40 Pro -puhelimet ovat aivan omaa luokkaansa.

Puhelimien käyttöä rajoittaa kuitenkin se, että niihin ei saa Googlen palveluita tai Play-sovelluskauppaa. Moni hyödyllinen sovellus, kuten pankkien appsit, eivät ole käytettävissä, mikä vaikeuttaa jokapäiväistä elämää. Mutta maailmassa, jossa olisi varaa kuvauspuhelimelle kakkoslaitteeksi, P40 Pro -puhelimet olisivat ihanteellinen valinta.

Samsungilla on markkinoilla kaksi huippumallia, Galaxy S20 Ultra 5g (vasemmalla) ja Note S20 Ultra 5g. Käytössä jälkimmäinen on antanut paremman vaikutelman.­

DXOMarkin listalla kahdeksanneksi sijoittuva Samsungin Galaxy S20 Ultra 5G on erittäin laadukas kamerapuhelin, mutta välillä se saattaa tuottaa ikäviä yllätyksiä. Julkaisun yhteydessä ohjelmisto oli pahasti keskeneräinen, ja se saattaa edelleen jättää parin metrin päästä sisätiloissa ihmisen hyvinkin epäteräväksi. Toisaalta ulkokuvat ovat erinomaisia.

Vaikka DXOMark sijoittaa listallaan Galaxy S20 Ultra 5G:n hieman uudempaa Galaxy Note20 Ultra 5G:tä korkeammalle, jälkimmäinen ei tunnu kärsivän samanlaisista pikkuongelmista. Allekirjoittaneen mielestä siinä on tällä hetkellä Samsungin paras kamera.

OnePlus on laittanut 8 Pro -puhelimeensa mustavalkosensorin, jota käytetään muiden kameroiden apuna.­

Yksi viime aikojen iloisia yllättäjiä on taannoinen OnePlus 8 Pro. Sen optinen zoom on ”vain” 3x, mutta muuten kamera tekee erinomaista jälkeä. OnePlus on hinnoitellut huippumallinsa maltillisesti, joten hinta-laatusuhteeltaan OnePlus 8 Pro kuuluu suositeltaviin laitteisiin. Valmistaja on julkaisemassa aivan lähiaikoina OnePlus 8T:n, jonka kamera tosin ei ole järeydeltään 8 Pron luokkaa.

Motorolan Edge+:n kamera oli iloinen yllätys.­

Toinen taannoinen yllättäjä oli Ilta-Sanomat Digitodayssa testattu Motorola Edge+. Valmistajan markkinaosuus Suomessa on pieni, mutta Edge+ tarjoaa täyteläisiä ja värikylläisiä otoksia. Erityisbonuksen se saa erillisestä ja hyvin toimivasta makrotilasta, jota jokaisessa puhelimessa ei ole.

Optisessa zoomissa ja yökuvauksessa Edge+ jää kuitenkin järeimmistä kilpailijoistaan jälkeen. Tästä huolimatta sen kameravarustus on parhaita, mitä älypuhelimissa on. Ei aivan paras kuitenkaan.

Huawei on tiettävästi julkaisemassa seuraavaa lippulaivaansa aivan lähiaikoina. Sitä riivaa kuitenkin sama ongelma kuin P40-sarjaa: Googlen palveluiden puute. Odotettavissa onkin, että kuluttajat joutuvat jatkossakin valitsemaan parhaan kameran ja puhelimen käytettävyyden välillä.