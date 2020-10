Mitä ihmettä tapahtui Huawein puhelimille Suomessa? Kauppiailla erilaiset näkemykset

Yhdysvaltain Huawei-pakotteet ovat olleet voimassa yli vuoden. Elisan mukaan ne alkavat nyt näkyä vahvasti. Gigantin mukaan muutosta ei sen sijaan ole juuri tapahtunut.

Yhdysvaltain Huaweihin kohdistamat pakotteet alkavat näkyä Suomen puhelinmyynnissä. Kiinalaisyhtiön menetettyä oikeuden käyttää Googlen palveluita puhelimissaan Huawei- ja Honor-puhelimien markkinaosuus on laskenut selvästi.

Suomen suurten jälleenmyyjien julkaisemien tilastojen mukaan kaikki Huawein valmistamat puhelimet lukuun ottamatta edullisia Huawei Smart P- ja Honor 7S -laitteita ovat kadonneet kauppojen top-listoilta.

Elisan henkilöasiakkaiden laiteliiketoiminnan johtaja Ville Valkaman mukaan Huawei- ja Honor-puhelinten myynti on noin puolittunut viime vuodesta. Elisalla ne muodostivat lähemmäs 30 prosenttia myynnistä vielä elokuussa, nyt luku on 15 prosentissa. Vanhemmat, Googlen palvelut sisältävät puhelimet alkavat ikääntyä, eikä Huawein omilla palveluilla varustetuista puhelimista ole ollut korvaajiksi.

– Syyskuun aikana tämä alkoi näkyä. Huawein ja Honorin uusi portfolio ei ole löytänyt paikkaansa markkinassa vielä. Niitä hankkii tietty edelläkävijäporukka, mutta vanhoja ei vaihdu uusiin päittäin, Valkama sanoo.

Huawein omiin palveluihin perustuvien laitteiden osuus valmistajan kokonaismyynnistä on tällä hetkellä Elisalla alle 10 prosenttia. Niiden osuus kuitenkin kasvaa, kun kokonaismyynti pienenee vanhojen puhelimien poistuessa markkinoilta.

– Tullaan varmasti näkemään ajanjakso, jossa Huawein ja Honorin markkinaosuus on aika pieni. Aika näyttää, kehittyykö HMS-alustasta [Huawein omat palvelut] sellainen, että se voi aidosti haastaa Googlen, Valkama toteaa.

– Huawei on laittanut paukkuja alustansa kehittämiseen niin paljon, että uskon sen sieltä jossain vaiheessa tulevan. Mutta se on kiinni siitä, miten saadaan sovelluskehittäjät mukaan.

Valkama ei pidä Huawein paluuta 30 prosentin tuntumaan todennäköisenä ainakaan ensi kesään mennessä. Hän muistuttaa, että kyse on ohjelmistotason kysymyksestä. Laitteistopuolella Huawei pärjää erinomaisesti.

– Huawei P40 -sarjan kamera on kirkkaasti markkinan kärkeä. Mutta ilman toimivaa [ohjelmisto]alustaa se on vain kamera, Valkama sanoo.

DNA Kaupan toimitusjohtaja Sami Aavikon mukaan varsinaisesta romahduksesta ei voi puhua, vaikka Huawein ja Honorin markkinaosuus on laskenut DNA:lla runsaasta 30 prosentista noin 20:een.

Vaikka Huawein kokonaismyynti on vielä varsin hyvällä tolalla, ihmiset eivät ole löytäneet kiinalaisvalmistajan AppGallery-puhelimia, joista puuttuvat Googlen palvelut ja sovelluskauppa. Niiden osuus Huawein kokonaismyynnistä on ”hyvin pieni”.

– Kuluttajat ovat epäileväisiä niiden suhteen, kun kaikkia heidän tarvitsemiaan sovelluksia ei ole saatavilla. Aiemmin saattoi riittää, että laitteelle oli tarjolla 20 tärkeintä sovellusta. Nyt kuluttaja tarvitsee juuri jonkun tietyn harvinaisemman sovelluksen, jos hän ostaa kuulokkeet tai älylaitteen kotiin, Aavikko sanoo.

– Huawein kannalta tilanne on hankala. He työskentelevät aktiivisesti sovellustarjonnan parantamiseksi. Mutta kyseessä on muna-kana-ongelma, koska laitekanta on pieni.

Tilanteeseen saattaa tulla parannus myöhemmin, kun Google helpottaa muiden sovelluskauppojen tuloa Androidiin Playn rinnalle. Tämä on kuitenkin hieman kauempana tulevaisuudessa, eikä silloinkaan ole tiedossa, lähtevätkö tekijät viemään sovelluksiaan useampaan kauppaan.

Samaan aikaan vanhemmat Googlen palveluihin perustuvat puhelimet alkavat olla elinkaarensa päässä. Vanhempi edullinen Huawei Smart P myy hyvin, mutta muilla laitteilla on vaikeampaa.

– Vaikka [vielä Googlen palvelut sisältävä] Huawei P30 on edelleen huippupuhelin, puhelinbisnes etenee uutuuksien voimalla, Aavikko sanoo.

Ihmiset ostavat paljon puhelimia 2–3 vuoden aikajänteellä 5g:tä silmällä pitäen. Tämä syö vanhempien, Google-pohjaisten Huawei-laitteiden myyntiä, sillä näiden joukossa ei ole 5g-puhelimia.

Telian laiteliiketoiminnan johtaja Jussi Vuorinen vahvistaa pitkälti DNA:n havainnot.

– Huawein myynti on ollut pienessä laskussa, mutta mitään dramaattista tiputusta ei näy. Pienemmistä brändeistä muun muassa OnePlus ja Xiaomi ovat kasvattaneet osuuttaan, Vuorinen sanoo.

Gigantin myyntipäällikkö Mikko Pesosen mukaan Huawein myynnissä ei ole tapahtunut suurta muutosta pitkällä aikavälillä. Sen myynti notkahti viime vuonna USA:n aloitettua pakotteensa, mutta on sen jälkeen tasaantunut. Ykköstuote Huawei Smart P on pitänyt pintansa ja ollut Gigantin myyntilistan kärkipäässä viime kuukausien ajan.

Pesonen ei halua spekuloida Huawein tai puhelinten tulevaisuudella.

– Applelle ja [Googlen] Androidille on nyt yksi vaihtoehto lisää, Pesonen sanoo.

Suurimpia hyötyjiä Huawein notkahdettua ovat olleet Xiaomi sekä OnePlus. Jälkimmäinen on kärsinyt toimitusvaikeuksista uuden Nord-puhelimen suhteen, joten valmistaja olisi voinut voittaa enemmänkin. Myös Android-puhelimien markkinajohtaja Samsung on vahvistanut asemiaan.

Applen osuus on melko muuttumaton, normaalisti se on noin 22–25 prosentissa DNA:n myymälöissä. HMD:n Nokia-puhelinten asema on pysynyt melko vakaana hieman alle 10 prosentin tuntumassa.