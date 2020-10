Microsoftilta kiinnostava tietokone – kehtaako tämän ostaa jo omilla rahoilla?

Surface Laptop Go on suunnattu selkeästi tietokoneensa omilla rahoilla ostavien markkinoille.

Microsoft on julkaissut kannettavan Surface Laptop Go -tietokoneen, joka on hinnoiteltu 699 euron lähtöhinnallaan maltillisemmin kuin valmistajan aikaisemmat matkamikrot.

Aiemmin nähdyt Surface Laptop -laitteet on hinnoiteltu useimpien kuluttajien kipurajan yläpuolelle, sillä niiden hinnat ovat alkaneet 1200 eurosta. Yrityskäyttäjät ovat olleet niiden merkittävä kohderyhmä.

Julkistuksella Microsoft tuo kevennetyn Go-tuotelinjansa Surface-tableteista myös tietokoneisiin. Samalla Microsoft alkaa painaa edullisempien kannettavien tietokoneidensa hinnan reilusti kilpailevien MacBookien alle.

Microsoft myös kiristää kilpailua asiakkaidensa kanssa, sillä yhtiö ei ole kilpaillut perinteisten pc-valmistajien kanssa aiemmin alle 1000 euron hintaluokassa.

Edullisimmassa 699 euron versiossa on vaatimaton 64 gigatavun massamuisti ja 4 gigatavua keskusmuistia. Järein 256/8 Gt -versio maksaa 1039 euroa.

Surface Laptop Go on pienempi kuin kannettavat tietokoneet keskimäärin, sillä sen 1536 x 1024 kuvapisteen kosketusnäytön koko on 12,4 tuumaa ja paino 1,1 kiloa. Laite on varustettu Intelin 10. sukupolven Core i5 -suorittimella, ja Microsoft lupaa laitteelle 13 tunnin akkukestoa.

Muuhun varusteluun kuuluu 720p-tasoinen webkamera, tuki wifi 6 -verkoille, usb c- ja usb a -portit, kuulokeliitäntä sekä 39 watin pikalataus.

Laitteen Windows 10 toimitetaan S-tilassa, eli suoraan paketista otettuna siihen ei voi asentaa ohjelmia muualta kuin Microsoftin sovelluskaupasta. Asia on muutettavissa Windowsin asetuksista.

Samalla Microsoft julkisti uudella suorittimella päivitetyn version Surface Pro X -tabletista sekä oheislaitteita. Näihin kuuluu hiiriä, 4K-näyttösovitin, erillinen numeronäppäimistö sekä näppäimistö.