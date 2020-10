Tekniikassa paha vika – Koronavilkku jättää varoituksia antamatta

Koronavilkku-sovelluksen toiminnassa on havaittu pitkäaikaisen altistuksen tunnistamiseen liittyvä ongelma, jota ollaan korjaamassa pikavauhtia.

Koronavilkun pohjalla olevassa tekniikassa on vika, jonka vuoksi pitkäaikaisesta altistumisesta ei tule välttämättä varoitusta lainkaan.­

Suomen Koronavilkku-sovelluksen toiminnasta on löytynyt vakava ongelma. Koronatartuntojen seurantaan tarkoitettu sovellus ei aina lähetä varoituksia altistuksista käyttäjilleen.

Koronavilkun kehittäneen Solitan teknologia-asiantuntija Sami Köykkä twiittaa asiasta. Kyse on tilanteista, joissa koronaan todistetusti sairastunut ihminen ja toinen sovelluksen käyttäjä ovat olleet jatkuvasti samassa tilassa, ja sairastunut on syöttänyt sovellukseen koodin ilmoittaakseen tartunnastaan muille. Varoitus ei aina mene perille.

– Olemme saaneet raportteja saamatta jääneistä altistusvaroituksista useampia tunteja tai päiviä kestävien yhtämittaisten altistusten yhteydessä (esim. perheiden sisällä) ja paikantaneet kansainvälisessä yhteistyössä ongelman EN-rajapintaan. Korjaustoimenpiteet jo käynnissä!, Köykkä kertoo.

EN-rajapinta on Applen ja Googlen käyttöjärjestelmien sisälle leivottu tekniikka, jonka päälle Koronavilkku on rakennettu. Vika ei ole itse sovelluksessa, mutta järjestelmässä oleva vika estää sovellusta toimimasta kunnolla.

IS Digitoday tavoitti Köykän lisätietoja varten.

– Olemme saaneet muutamia raportteja ihmisiltä, jotka ovat olleet todella pitkään lähekkäin. He ovat ihmetelleet, miksi he eivät ole saaneet varoitusta vaikka esimerkiksi yksi perheenjäsenistä on sairastunut, Köykkä sanoo.

Sama ongelma on myös muiden maiden vastaavissa koronasovelluksissa.

– Olemme nyt päätyneet siihen, että siinä rajapinnassa on oikeasti sellaisia ongelmia, jotka aiheuttavat tätä. Tarkennamme juuri sitä kohtaa, missä ongelma on, ja teemme siihen tarvittavia korjauksia.

Köykän mukaan Solitan ei välttämättä tarvitse odottaa Googlen ja Applen korjausta.

– Tällä hetkellä näyttää siltä, että pystymme korjaamaan sen itse.

Vika koskee vähintään useamman tunnin altistumista. Lyhyempien altistusten kohdalla Koronavilkku toimii edelleen oikein. Lisäksi ongelma vaikuttaa ilmenevän vain pitkäaikaisen altistuksen jatkuessa. Jos ihmiset päätyvät toisistaan erilleen esimerkiksi matkan jälkeen, altistusvaroitusten pitäisi taas kulkea normaalisti.

Virheen vakavuutta voi lieventää se, että esimerkiksi perheen sisällä tieto yhden sairastumisesta tavoittanee kaikki joka tapauksessa, vaikka Koronavilkku ei siitä varoittaisi.

Köykkä korostaa silti, että ongelman korjaus on tärkeysjärjestyksessä korkealla. Hän ei kuitenkaan pysty vielä antamaan aikataulua korjauksen valmistumisesta.

Koronavilkun Android-versio sai tällä viikolla tärkeän päivityksen, joka estää sovellusta menemästä virransäästötilaan ja lataamasta tuoreita tartuntatietoja taustajärjestelmästä. Jotta ominaisuus tulee käyttöön, Koronavilkku tulee avata ja vastata sen esittämin kysymyksiin myöntävästi.

Jokaisen käyttäjän tulee tehdä näin oman sovelluksensa kohdalla. Muuten Koronavilkku ei välttämättä toimi oikein.