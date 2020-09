Androidin sovelluskauppaan muutoksia – raha puhuu

Jatkossa Google Playlle on helpompaa luoda vaihtoehtoja. Samalla Google kuitenkin tiukentaa laskutuskäytäntöjään.

Google kertoo muutoksista, jotka se aikoo toteuttaa Android-alustallaan ja etenkin sovelluskaupassaan. Google sanoo helpottavansa entisestään ulkopuolisten sovelluskauppojen käyttämistä Android 12 -käyttöjärjestelmässä, joka on ilmestymässä ensi vuonna.

Yhtiön mukaan tämä on vastaus kehittäjien pyyntöön. Androidin käyttäjää ei tähänkään asti ole lukittu hankkimaan sovelluksia vain virallisesta Play Kaupasta, mutta harva käyttäjä tietää sovelluskaupalle olevan vaihtoehtoja. Toisin kuin Apple, Google ei pakota käyttäjiä lataamaan sovelluksia vain omasta kaupastaan.

Vaihtoehtoisia sovelluskauppoja on valmistajakohtaisia ja muita. Samsungilla on laitteissaan Galaxy Store, Huawei puolestaan kilpailee App Gallerylla menetettyään oikeuden käyttää laitteissaan Google Playta. Lisäksi omia sovelluskauppoja on muun muassa Amazonilla ja Yandexilla. Esimerkiksi Kiinassa Google Playta ei ole tarjolla lainkaan, vaan markkinoilla on monia kilpailevia sovelluskauppoja.

Google ei tarkemmin kertonut, mitä muutoksia vielä horisontin takana oleva Android 12 tuo tullessaan, mutta yhtiön mukaan turvallisuudesta pidetään huolta. Nytkään sovelluksia ei suositella ladattavaksi muualta kuin virallisista lähteistä. Muuten käyttäjä voi todennäköisemmin altistua haittaohjelmille ja muille huijauksille.

Samalla Google teki merkittävän linjauksen: Play Kaupassa ei saa kiertää sen maksupolitiikkaa. Jos sovellus on maksullinen tai sen sisällä voi tehdä ostoksia oikealla rahalla, sen on käytettävä Googlen laskutusjärjestelmää. Google ottaa maksuista 30 prosentin osuuden.

Googlen mukaan vaatimus ei ole uusi, mutta nyt se kirjoitetaan selväksi käyttöehdoissa. The New York Times huomauttaa esimerkiksi Netflixin ja Spotifyn käyttäneen hyväksi porsaanreikää ja ne ovat päästäneet kuluttajat maksamaan heille suoraan ilman Googlen välikättä.

On epäselvää, mitkä ovat seuraukset käyttäjille. Sovellusten tarjoajien ei ole pakko käyttää Googlen kauppaa, mutta siellä pysyäkseen jotkut voivat kokea tarvetta nostaa hintoja Googlen ottaessa osansa. Kaikkien sovellusten on oltava vaatimuksen mukaisia syyskuun lopussa ensi vuonna.

Samaan aikaan Google tarjoaa esimerkiksi kilpailevia elokuva- ja musiikkipalveluita. Spotify on valittanut EU:hun Applen toiminnasta vastaavassa tapauksessa. Spotify väittää Applen suosivan omia palvelujaan tarjoamalla niitä samaan hintaan kuin kilpailijat, joiden tuotoista lähes kolmannes menee ”Apple-veroon”. Nyt tilanne Googlen kanssa on muuttunut identtiseksi.

Google antoi jo äskettäin lähtöpassit Epicin Fortnite-pelille, joka kiersi Play Kaupan maksukäytäntöä. Google jopa viittaa tähän blogissaan korostaessaan kehittäjien vapautta tarjota sovelluksiaan myös kaupan ulkopuolella.

– Tämä avoimuus tarkoittaa, että vaikka kehittäjä ja Google eivät olisi samaa mieltä bisnesehdoista, kehittäjä voi silti jakaa [sovellustaan] Android-alustalla. Tämän takia esimerkiksi Fortnite on saatavilla suoraan Epicin kaupasta tai muista sovelluskaupoista, kuten Samsungin Galaxy-sovelluskaupasta, Google kirjoittaa.

Epic on haastanut Googlen oikeuteen Fortnitesta, mutta pääosin oikeusriita koskee Applea, jonka sovellusten ja käyttöjärjestelmän ekosysteemi ei salli ulkopuolisia keinoja sovellusten lataamiseen.

On odotetavissa, että asiaan saadaan korkeamman tason linjaukset ainakin maanosittain. Odotettavissa on kuitenkin pitkä oikeustaistelu valituskierteineen, sillä sovelluskaupoissa on kyse isoista rahoista. Apple ilmoitti App Storen digitaalisen myynnin arvoksi 61 miljardia dollaria (51 miljardia euroa) vuodelta 2019. Lukuun eivät kuitenkaan sisälly esimerkiksi ladatuissa sovelluksissa nähtävät mainokset, joiden tuotosta Apple ottaa myös osansa, kertoo The Verge.