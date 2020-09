Koronavilkku päivittyi ja esittää tärkeän kysymyksen avattaessa – vastaa siihen myöntävästi

Jokaisen tulisi avata Koronavilkku kertaalleen. Sovellus ei enää päivityksen jälkeen voi vaipua sen toimintaa häiritsevään horrostilaan.

Suomen virallinen koronatartuntoja kartoittava mobiilisovellus Koronavilkku sai juuri tärkeän päivityksen etenkin Android-käyttäjille. Päivitys estää sovellusta vajoamasta horrostilaan puhelinten virransäästöominaisuuksien uhriksi. Tämä on voinut haitata sovelluksen kykyä noutaa taustajärjestelmästä ajantasaisia tartuntatietoja.

Jotta päivitys astuu voimaan, tulee jokaisen käyttäjän kuitenkin avata sovellus kertaalleen. Syynä on se, että sovellus ottaa itselleen tärkeän käyttöoikeuden – virransäästön kumoamisen. Tähän kysytään erikseen lupa, mikä tapahtuu sovellus avattaessa.

Kysymyksiä on puhelinmallista riippuen todennäköisesti kaksi. Niihin tulee vastata myöntävästi. Lupa on annettu vasta, kun Koronavilkku näyttää tavallista näkymäänsä.

Koronavilkun kysymykset Samsung-puhelimessa. Ensimmäiseen kysymykseen vastattaessa annetaan sovelluksen pyytää virransäästön kumoavaa lupaa käyttöjärjestelmältä. Toisella kysymyksellä annetaan käyttöjärjestelmälle lupa myöntää tuo käyttöoikeus.­

Syynä ovat käyttöjärjestelmän turvajärjestelyt. Niillä estetään puhelimessa jo olevia sovelluksia kahmimasta itselleen käyttöoikeuksia huomaamatta.

Päivityksestä kertoo Koronavilkun kehittäneen Solitan teknologia-asiantuntija Sami Köykkä. Hänen mukaansa uusi versio on saatavilla Androidin lisäksi myös iPhoneen.

– Koronavilkusta on nyt julkaistu taustajumeja taklaava päivitys sekä iPhonelle että Androidille. Molemmissa puhelimissa on tärkeää käynnistää Koronavilkku kerran päivityksen jälkeen. Tänä iltana on hyvä hetki soittaa läheisille ja muistuttaa heitä Koronavilkussa käymisestä!, Köykkä kehottaa Twitterissä.

Voit tarkistaa päivityksen saatavuuden Google Play -kaupassa painamalla vasemman yläkulman kolmea vaakaviivaa, valitsemalla Omat sovellukset ja pelit ja etsimällä Päivitä-painiketta Koronavilkun vieressä.

IPhonessa voit saada päivityksen avaamalla App Store -kaupan, painamalla näytön alaosassa Tänään-valintaa ja sitten näytön ylälaidan profiilikuvaasi. Vieritä alaspäin, kunnes näet Koronavilkun odottavien päivitysten joukossa. Paina Päivitä.

Päivitys ei välttämättä tule kaikille samanaikaisesti. Sovelluksen pitäisi päivittyä itsestään tänään tai aivan lähipäivien aikana.