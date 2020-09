Koronavilkku jättää tarkistuksia tekemättä – näin näet oman tilanteesi

Vaikka Koronavilkku haistelee ympäristöään koko ajan, se ei välttämättä tee sitä tuoreilla koronapositiivisten tiedoilla. Syynä on monen Android-puhelimen virransäästö. Asiaan on tulossa korjaus lähipäivinä.

Koronavilkun Android-versioon on tulossa korjaus, joka estää sovellusta vaipumasta horrostilaan ja toimimasta toivotulla tavalla.

Monissa puhelimissa sovellus ei ota yhteyttä taustajärjestelmään toivotulla tavalla, minkä seurauksena tuoreet koronapositiivisten avaimet jäävät lataamatta. Tällöin myöskään kohtaamisia koronapositiivisten kanssa ei tunnisteta.

Sovelluksen toteuttaneen Solitan teknologia-asiantuntija Sami Köykän mukaan ongelma johtuu puhelimien virransäästöstä, joka pakottaa sovelluksen horrostilaan monissa laitteissa.

Sovelluksen ollessa horrostilassa se ei välttämättä ota yhteyttä taustajärjestelmään, jos puhelinta ei välillä käynnistetä uudelleen. Pulmia on ollut etenkin Huawein laitteissa, joissa virransäästötoiminto on erityisen aggressiivinen. Ongelmia on ollut Koronavilkun ohella myös muiden maiden koronasovelluksissa.

– Kun ladattujen avaintietojen listasta puuttuu päiviä välistä, on saattanut käydä niin, että niinä päivinä puhelin ei ole ollut yhteydessä taustajärjestelmään. Voi olla, että virransäästö ei ole antanut Koronavilkun tehdä tarkistuksia, Köykkä sanoo.

Vaikka uusia avaimia ei ladattaisi taustajärjestelmästä, Koronavilkku rekisteröi silti kohtaamisia muiden sovellusten kanssa. Tämä ei ole tiettävästi vaarantunut. Uusimmat tunnistetiedot kuitenkin puuttuvat, kun niitä ei ole ladattu vähään aikaan.

Köykkä vakuuttaa, että avaimet kuitenkin ladataan myöhemmin – kun yhteys taustajärjestelmään syntyy taas.

– Avaimia ei ole mennyt hukkaan. Kun Koronavilkku ottaa seuraavan kerran yhteyttä taustajärjestelmään, se lataa väliin jääneet avaimet.

Koronavilkku ottaa normaalisti toimiessaan yhteyttä taustajärjestelmään noin neljän tunnin välein. Uudet avaimet ladataan puhelimeen kuitenkin vain aamuisin, koska THL syöttää ne taustajärjestelmään kerran päivässä.

Voit tarkistaa asian omalla kohdallasi menemällä Android-puhelimen asetuksiin valitsemalla Asetukset > Google > Covid-19-tuki > Altistumistarkistukset. Täällä näet listan päivistä, jolloin uusia avaimia on noudettu. Jos tätä ei ole tapahtunut tänään, puhelin on syytä käynnistää uudelleen.

Lähipäivinä Google Play -sovelluskauppaan tuleva Koronavilkun päivitys muuttaa sovellusta siten, että se osaa kytkeä virransäästön omalta osaltaan pois päältä. Se pyytää tähän lupaa puhelimen käyttäjältä, ja kysymykseen on syytä vastata myöntävästi.

Köykkä kertoo myös, että pitkään odotettu uusille Huawei- ja Honor-puhelimille tarkoitettu Koronavilkku on parhaillaan työn alla. Uudemmissa kiinalaisvalmistajan puhelimissa ei ole Play-kauppaa eikä Googlen palveluita, eikä sovellus ole ollut saatavilla niihin.

– Se on tulossa, kun se saadaan valmiiksi. En uskalla päivämääriä antaa, sillä projektissa on monia yhtäaikaisia asioita.

Toinen työn alla oleva asia on Koronavilkun yhteensopivuus muiden EU-maiden koronasovellusten kanssa.