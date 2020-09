Google Maps alkaa näyttää Suomen koronatartuntojen tilanteen kartalla – muista yksi asia

Googlen karttapalvelu alkaa esittää koko maailman covid-19-tilanteen. Tarkkaile puhelintasi.

Google kertoo näinä päivinä toteutuvasta muutoksesta Maps-karttapalveluunsa. Mapsin Android- ja iOS-sovellus alkavat esittää uutta karttakerrosta, joka esittää tietoa covid-19-tapauksista kaikissa Mapsin tukemissa maissa, siis myös Suomessa.

Muutos ei välttämättä vielä näy puhelimessasi. Se alkaa tulla käyttöön tällä viikolla ympäri maailman sekä Androidissa että iOS:ssä. Kun karttakerros on käytettävissä, sen pitäisi löytyä Mapsin oikean reunan kerrosnäkymästä (kaksi laattaa päällekkäin).

Koronakerros esittää katsotun alueen seitsemän päivän keskiarvon uusista covid-19-tapauksista 100 000 henkeä kohden. Lisäksi näytetään tieto siitä, ovatko tapaukset kasvussa vai laskussa. Värikoodit esittävät, miten tiheästi uusia tapauksia ilmenee alueella.

Covid-19 info näkyy yhtenä vaihtoehtoisena karttakerroksena.­

Googlen mukaan kerroksen on tarkoitus auttaa käyttäjiä tekemään valistuneempia valintoja liikkumisestaan ja tekemisistään. Tietojen lähteinä ovat viralliset tai arvovaltaiset lähteet, kuten Johns Hopkinsin yliopisto, New York Times -sanomalehti ja verkon tietosanakirja Wikipedia. Tosin Wikipedian pitäminen luotettavana lähteenä on hieman erikoista, sillä tietosanakirja on varsin vapaasti käyttäjien muokattavissa.

Mainitut lähteet saavat tietonsa muun muassa maailman terveysjärjestö WHO:lta, valtioilta ja paikallisilta terveysviranomaisilta.

Vaikka Google korostaa lähteidensä luotettavuutta, ei sen karttoja kannattane käyttää koronatilanteen ensisijaisena lähteenä. Suosittelemme etsimään tietoa suoraan asiaankuuluvilta viranomaisilta, kuten Suomessa THL:ltä, ja käyttämään Mapsia lähinnä täydentävänä tietolähteenä.

Google ei kertonut, kuinka reaaliaikaista sen esittämä koronatieto on, tai liittyykö sen esittämiseen kartalla viiveitä.