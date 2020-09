Huawei hädässä: Sirut loppuvat älypuhelimista

Huawei sanoo, ettei sillä ole tarpeeksi siruja älypuhelimia varten. Ratkaisua etsitään kuumeisesti.

Huawein puhelintuotannolla on ongelmia Yhdysvaltojen pakotteiden takia.­

Kiinalainen teknologiayhtiö Huawei kommentoi Yhdysvaltain asettamien pakotteiden seurauksia Shanghaissa keskiviikkona. Yhdysvallat kiristi äskettäin ruuvia ja esti puolijohdevalmistajia tarjoamasta yhtiölle siruja, jos niissä käytetään amerikkalaista teknologiaa.

Vielä syyskuun puolivälissä Huawei sanoi, että sillä on tarpeeksi piirisarjoja varastossa matkapuhelintoimitusten jatkamiseksi. Tuolloin jäi epäselväksi, kuinka pitkälle sirut riittävät. Keskiviikkona Huawei ilmoitti, että sillä on tarpeeksi siruja yritys- ja operaattoriliiketoimintaansa varten. Mutta ei älypuhelimia varten.

Asiasta uutisoivat muun muassa Bloomberg ja South China Morning Post.

– Siruvarantomme yritysliiketoimintaamme varten on riittävä, mutta yritys etsii yhä keinoja vastata älypuhelinten piirisarjaongelmiin Huawein kuluttaessa satoja miljoonia älypuhelinten piirisarjoja joka vuosi, Huawein hallituksen puheenjohtaja Guo Ping totesi.

– Yhdysvaltain esto aiheuttaa valtavia ongelmia toimintaan ja tuotantoon, hän korostaa.

Huawei jatkaa uusien kuluttajalaitteiden kehittämistä ja arvioi yhä Yhdysvaltain pakotteiden todellisia vaikutuksia. Johtajan mukaan Huawei on yhä halukas ostamaan siruja esimerkiksi vanhalta kumppaniltaan Qualcommilta, joka on hakenut Yhdysvaltain hallitukselta lupaa toimitusten jatkamiseksi. Ei ole kuitenkaan lainkaan selvää, että lupa myönnetään.

Yhdysvallat on presidentti Donald Trumpin johdolla syyttänyt Huaweita vakoilusta Kiinan hallitukselle esittämättä siitä kuitenkaan selviä todisteita. Huawei on kiistänyt syytökset ja sanoo joutuneensa poliittiseksi pelinappulaksi Yhdysvaltain ja Kiinan kauppasodassa.

Yksi Huaweille hyvä uutinen on, että yhdysvaltalainen sirujätti Intel on nyt saanut luvan toimitusten jatkamiseksi kiinalaisyhtiölle. Uutistoimisto Reutersin mukaan Intel vahvisti luvan, joka koskee tiettyä tuotteita. Niitä ei eritelty, mutta joukossa on mahdollisesti suorittimia joita Huawei voi käyttää kannettavien tietokoneidensa valmistuksessa.