Uusi käänne TikTok-kaupassa: Trump voi sittenkin kaataa kaiken

Yhdysvaltain presidentti asettaa TikTokin kohtalon Yhdysvalloissa jälleen erittäin kyseenalaiseksi.

Yrityskauppa kiinalaisen videosovellus TikTokin pelastamiseksi Yhdysvalloissa on vaarassa, kertoo muun muassa BBC.

Tiktok oli valmistellut yhteistyösopimuksen ohjelmistoyhtiö Oraclen ja vähittäistavaraketju Walmartin kanssa. Tiktokin mukaan Oraclen oli määrä toimia Yhdysvalloissa viestisovelluksen teknologisena yhteistyökumppanina, kun taas Walmart olisi Tiktokin kaupallinen yhteistyökumppani.

Vaikka Yhdysvaltain presidentti Donald Trump oli jo viikonloppuna kehunut sopimusta, nyt hän on esittänyt vastakohtaisia kommentteja. Hän ei halua, että TikTokin omistavalla kiinalaisyhtiö ByteDancella on mitään tekemistä uuden TikTok Global -nimisen yrityksen kanssa. ByteDance oli sanonut pitävänsä hallussaan 80 prosenttia uudesta yrityksestä.

– Heillä ei tule olemaan mitään tekemistä sen kanssa. Jos heillä on, emme vain tee sopimusta, Trump totesi vaatien, että Oracle ja Walmart saavat määräysvallan yrityksessä.

Yhdysvallat on pitänyt kiinalaisomisteista sovellusta turvallisuusuhkana. Trump allekirjoitti elokuussa asetuksen, jonka mukaan ByteDancen tulee myydä Yhdysvaltain-toimintonsa amerikkalaiselle yritykselle. Muussa tapauksessa TikTokia uhkaa täysi kielto Yhdysvalloissa.

Koko draama TikTokin ympärillä on täynnä käänteitä ja kiemuroita, joista on vaikea pitää lukua. Ars Technica tekee parhaansa tämän hetken tilanteen selvittämiseksi. Erikoista on esimerkiksi, että Oracle ja ByteDance ovat esittäneet vastakohtaisia väitteitä kaupasta. Oraclen edustajan mukaan amerikkalaiset saavat määräysvallan TikTok Globalissa ja ByteDancella ei ole uudessa yhtiössä mitään omistusosuutta.

On myös epäselvää, miten Kiina suhtautuu ehdotettuun kauppaan. On oletettu, että Kiina luultavasti hyväksyy sen pitkin hampain, mutta Global Times -lehden päätoimittaja Hu Xijin on nyt kirjoittanut Twitterissä, että siunausta ei sittenkään ole tulossa. Syynä on se, että Kiina tiettävästi pelkää kaupan vaarantavan sen kansallista turvallisuutta, etuja ja arvoasemaa.

TikTokin kielto Yhdysvalloissa olisi omiaan suututtamaan huomattavat määrät kansalaisia juuri Yhdysvaltain presidentinvaalien alla. Sovellus on erittäin suosittu etenkin nuorten käyttäjien keskuudessa. Moni heistä ei voi tosin vielä äänestää.