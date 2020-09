Kummitteleeko sinulla Netflixin katselulistassa tavaraa, jota et halua? Näin pääset siitä eroon

Netflix lisäsi hiljattain mahdollisuuden poistaa ei-toivottua sisältöä katselulistalta.

Netflixin katselulistaa on mahdollista muokata Applen laitteilla ja Androidissa.­

Suoratoistopalvelu Netflix päästää tekemään jotain, mitä monet ovat halunneet jo pitkään. Palvelun kesken jäänyttä sisältöä esittävä Jatka katselua -rivi sai uuden painikkeen Netflixin iOS- ja Android-sovelluksessa.

Painike löytyy, kun painat jonkun Jatka katselua -listalla olevan ohjelman tai elokuvan kohdalla kolmea pystypistettä. Niiden alta voit nyt näpäyttää Poista riviltä -valintaa, jotta saat kyseisen nimikkeen katoamaan listalta.

Toiminnosta on apua esimerkiksi, jos on alkanut katsoa jotain sarjaa, joka ei sitten napannutkaan. Tai jos on vahingossa avannut väärän sisällön pyörimään... tai jos vain haluaa piilottaa esimerkiksi jotain lapsille sopimattomia nimikkeitä. Jälkimmäisessä tapauksessa tosin kannattaa harkita erillisen profiilin tekemistä perheen pienimmille.

Painamalla katselulistalla olevan ohjelman alla olevaa kolmen pisteen valikkoa (merkitty punaisella), aukeaa uusi valikko. Valitse täältä alin vaihtoehto, poista riviltä, niin kesken jäänyttä ohjelmaa ei enää tarjota sinulle.­

Aikaisemmin saman on voinut tehdä kiertotietä poistamalla katsottua sisältöä Netflixin historiasta. Jos poistat sieltä jonkun nimikkeen, se katoaa myös Jatka katselua -listalta.

Tämä kikka on edelleen tarpeen, jos Netflixiä katsoo esimerkiksi tietokoneella selaimen kautta.