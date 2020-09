YouTuben uusi osasto hyppää ruudulle milloin vain – näin se toimii

YouTubeen tulee uusi osio Shorts-videoille. Testi alkoi rajatusti.

Google käynnisti TikTok-kilpailijansa YouTube Shortsin. Kyseessä on toistaiseksi rajattu Intiassa tapahtuva testi, mutta sen tuloksena syntyviä Shorts-lyhytvideoita voivat mahdollisesti nähdä muutkin YouTuben etusivulla. YouTuben mukaan sieltä on saattanut jo bongata uuden rivin, joka on omistettu lyhyille videoille. Nyt mukaan tulee mahdollisuus pyyhkäistä pystysuorasti seuraavaan videoon.

Intiassa jotkut iOS-käyttäjät voivat nyt löytää YouTube-sovelluksesta erityisen toiminnon lyhytvideon tekemiseksi. Toiminto päästää käsiksi Shorts-kameraan, jolla voi muun muassa yhdistää eri klippejä toisiinsa, muokata videon nopeutta ja lisätä musiikkia.

Shorts-videot ovat enintään 15 sekunnin mittaisia, ja ne kuvataan puhelimella pystysuunnassa. YouTubeen on toki voinut tähänkin asti laittaa lyhyitä videoita ja YouTube kannustaakin kuvaajia lataamaan palveluun vanhoja lyhyitä videoitaan. Jos ne ovat enintään 60 sekunnin mittaisia ja ne varustaa #Shorts-hashtagilla, YouTube saattaa esittää niitä etusivulla samassa rivissä Shorts-videoiden kanssa.

Shortsista saatiin vihiä huhtikuussa. Tuolloin vuotaneet tiedot täsmäävät sen kanssa, mitä YouTube nyt paljasti.

Jää nähtäväksi, tuoko YouTube Shorts mukanaan myös TikTokista tuttuja ongelmia. Helppo siirtyminen videosta toiseen voi olla myös vaarallista, jos videovirrassa on raakaa väkivaltaa ja muuta järkyttävää sisältöä. Tuoreena esimerkkinä Facebookista alkunsa saanut, mutta TikTokissa voimakkaasti levinnyt itsemurhavideo.

YouTube sanoo lisäävänsä Shortsiin toimintoja ja laajentavansa sen käyttöä uusiin maihin tulevina kuukausina.

TikTokin kilpailijat pyrkivät tuomaan palveluitaan aktiivisesti esille nyt, sillä TikTokin tulevaisuus Yhdysvalloissa on vaakalaudalla. Palvelun Yhdysvaltain-osien myynnistä USA:han on neuvoteltu, mutta asiat ovat edistyneet nihkeästi.

Googlen omistaman YouTuben lisäksi myös Facebook pyrkii lyhytvideoiden apajille. Sen omistama Instagram Reels tarjoaa samanlaista palvelua.