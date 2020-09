Kaksi viikkoa aikaa – tuleeko Googlen uudesta vimpaimesta taas Suomi-hitti?

Kahden viikon kuluttua nähtävän uuden Chromecastin uskotaan vaihtavan nimeä.

Google julkaisee seuraavan sukupolven Chromecast-mediatoistimen kahden viikon kuluttua. Yhtiö on ilmoittanut pitävänsä syyskuun 30. päivä Chromecastia koskevan mediatilaisuuden, kertoo The Verge. Samalla nähdään uusia älykaiuttimia ja Googlen Pixel-älypuhelimien 5g-versiot. Google ei ole myynyt kumpiakaan näistä Suomessa, joten niitä mielivien on pitänyt tähän asti turvautua netistä tilaamiseen. Asiaan ei liene tulossa välitöntä muutosta.

Chromecast on televisioon liitettävä ”mokkula”, joka tuo älytelevision ominaisuudet mihin tahansa telkkariin. Näitä ovat muun muassa mahdollisuus videopalveluiden katselemiseen sekä Googlen Stadia -pelipalvelun käyttämiseen. Chromecastin etu älytelevisioon verrattuna on se, että ottamalla Chromecast mukaan saa omat palvelunsa käyttöön myös muualla kuin oman kodin telkkarilla, esimerkiksi mökillä tai hotellissa.

Chromecastin aikaisemmat versiot ovat nauttineet Suomessa erittäin suurta suosiota.

Tulevan Chromecastin julkisuuteen vuotaneita ominaisuuksia vetää yhteen Tom’s Guide. Alun perin koodinimellä Sabrina tunnettu laite saanee nimen Chromecast with Google TV. Mahdollisesta suomenkielisestä nimestä ei ole tietoa.

Uutuuteen odotetaan uusittua hdmi 2.1 -liitäntää sekä laadukkaampaa Dolby Vision -kuvanlaatua. Laitteen ulkonäkö on vuotojen mukaan ovaali, ja värivaihtoehtoja on kolme.

Laitteeseen odotetaan myös erillistä kaukosäädintä. Tämä kuulostaa jossain määrin oudolta, sillä tähän asti Chromecasteja on ohjattu mobiililaitteilla. On myös pieni mahdollisuus, että uusi Chromecast on eri laite kuin huhuttu kauko-ohjaimella varustettu malli.

Julkisuuteen vuotaneiden tietojen mukaan uusitun Chromecastin Amerikka-hinta olisi noin 50–60 dollaria.

Nyt kaupoissa olevan 3. sukupolven perusmallin Suomi-hinta on 40 euroa ja tehokkaamman, 4K HDR -tarkkuuteen kykenevän Chromecast Ultran noin 70 euroa. Laitteen hintaluokka Suomessa siis lienee lähempänä huippumallia.

Alun perin Chromecastin julkistusta odotettiin jo ennen kesää, mutta Yhdysvaltain rotulevottomuudet peruivat tilaisuuden. Samalla oli määrä julkaista virallisesti Androidin 11-versio, joka näki päivänvalon viime viikolla.