Koronavilkulla yli kaksi miljoonaa latausta – 218 ilmoittanut tartunnasta

Tartunnoista on ilmoitettu Koronavilkussa samassa suhteessa kuin mitä sovellusta on otettu käyttöön.

Koronavilkku on ollut ladattavissa kahden viikon ajan.­

Koronavilkun lataukset ovat ylittäneet kahden miljoonan rajan, tiedotti Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) tänään. Raja ylittyi kaksi viikkoa sen jälkeen kun Koronavilkku tuli ladattavaksi.

Koronavilkku on tarkoitettu koronaviruksen tartuntaketjujen jäljittämiseen. Sovelluksen on määrä lähettää ilmoitus, jos puhelimen käyttäjä on mahdollisesti altistunut koronavirukselle.

– Meillä kaikilla on nyt aito mahdollisuus auttaa tartuntaketjujen katkaisussa, koska niin moni on ottanut Koronavilkun käyttöön, sanoo tiedonhallintajohtaja Aleksi Yrttiaho THL:stä tiedotteessa.

Hän muistuttaa, että viruksen leviämisen muita ehkäisykeinoja, kuten käsihygieniaa ja turvavälejä, tulee noudattaa edelleen.

Koronavilkku on ladattavissa sovelluskaupoista tai suoralla latauslinkillä osoitteesta koronavilkku.fi.

THL kertoo Twitterissä, että 218 käyttäjää on ilmoittanut koronatartunnastaan sovelluksen kautta. Yrttiahon mukaan tartunnoista on ilmoitettu samassa suhteessa kuin mitä sovellusta on otettu käyttöön.