Tämän kaiken Apple julkisti eilen – yksi jäi puuttumaan

Apple julkisti uusia laitteita ja palveluita, mutta iPhone loisti poissaolollaan.

Apple järjesti tiistai-iltana Suomen aikaa julkistustilaisuuden, jossa yhtiö esitteli uusia laitteita ja palveluita. Julkistuksista kertoo muun muassa Engadget.

Ensimmäisenä yhtiö julkisti Apple Watch -älykellonsa kuutossarjan. Suurimmat uudistukset niissä ovat tuki 5g-mobiiliverkoille sekä veren happipitoisuuden seuranta. Lisäksi uuden S6-sirun myötä niiden luvataan olevan viidenneksen edeltäjiään vähävirtaisempia. Watch 6 -sarjan hinnat liikkuvat 440 ja noin 800 euron välillä.

Tuotteiden markkinoiminen perheille näkyy Applen kellojen lehdistökuvissa.­

Lisäksi Apple julkisti edullisemman Watch SE -kellosarjan, jonka hinnat alkavat runsaasta 300 eurosta.

Apple julkisti myös uusia tabletteja. Uusittu 4. sukupolven ohut iPad Air perustuu Applen omaan A14-prosessoriin, ja sen 10,9-tuumainen näyttö toimii tarkkuudella 1260 x 1640. Muita uudistuksia ovat usb-c-portti sekä tuki Applen kynälle. Laitteiden hinta alkaa vajaasta 700 eurosta.

Edullisemman iPad-tuotesarjan päivitys oli varsin maltillinen. 8. sukupolven suoritin päivitettiin uudempaan A12 Bionic -siruun. Muita uudistuksia ei juuri nähty. Laitteiden hinnat alkavat 400 eurosta.

Palvelupuolella Apple toi kuukausimaksullisen Fitness+ -palvelun, joka toimii yhtiö laitteiden yhteydessä. Lajeja ovat muun muassa pyöräily, jooga ja erilaiset voimailuliikkeet.

Apple One yhdistää Applen kuukausimaksulliset palvelut yhteen pakettiin.­

Lisäksi Apple yhdisti jo olemassa olevat Apple Arcaden, Apple Musicin, Apple TV+:n sekä iCloudin yhden nimikkeen, Apple Onen, alle. Palvelu maksaa Suomessa 14,95 euroa kuukaudessa tai 19,95 euroa perhetilauksena. Paketti on saatavilla myös Android-käyttäjille.

Myös uusi iOS 14 -käyttöjärjestelmä julkaistiin virallisesti. Tänään ladattavaksi tuleva versio sisältää muun muassa Androidista tutut kotivalikon widgetit eli pienoisohjelmat sekä uusitun appikirjaston, joka antaa järjestellä sovellukset ryhmittäin. Lisäksi puhelunäkymää on muutettu tiivistetyksi, jolloin näytöllä näkyy puhelin akana muutakin. FaceTime-puheluita voi halutessaan katsella pienessä kelluvassa kuvassa.

IOS 14 on saatavilla tästä päivästä alkaen iPhone 6s:ään ja sitä uudempiin Applen puhelimiin.

Financial Timesin (FT) haastatteleman CCS Insightin konsultin Leo Gebbien mukaan Applella on ensimmäistä kertaan kelloissaan hyvä, porrastettu tarjonta jokaisen hintaluokkaan.

Yhtiön ongelma on kuitenkin edelleen se, että vaikka se on markkinajohtaja, vain 10 prosentilla iPhone-käyttäjistä on Apple Watch, huomautti PP Foresightin analyytikko Paolo Pescatore FT:lle.

Analyytikoiden mukaan keskihintaisten laitteiden julkaisemisena näkyvä Applen strategia on uusien asiakkaiden hankkiminen. Näiden odotetaan siirtyvän Applen maksullisten palveluiden käyttäjiksi.

Pescatore huomautti myös, että Apple suuntaa nyt markkinointiponnistuksiaan perheille yksittäisten käyttäjien sijaan. Hän luonnehti tätä ”mestarilliseksi liikkeeksi”.

Uusia iPhoneja ei julkistuksessa nähty. Applella on ollut tapana julkistaa puhelimensa syyskuussa, mutta odotettuja 5g-iPhoneja ei julkistettu. Puhelinjulkistuksen odotetaan tapahtuvan myöhemmin syksyllä.

Apple ei ole kertonut syytä viivästykseen, mutta syyn uskotaan olevan tuotantovaikeudet, joiden myötä Apple ei saisi puhelimia kauppoihin riittävän nopeasti julkistuksen jälkeen. Kaikki suurimmat Android-puhelinvalmistajat ovat jo julkaisseet 5g-puhelimet.