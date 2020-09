Huaweilla tänään karu deadline – kiinalaisyhtiöltä kipakka vastaus

Huawei kommentoi mikrosirujen saatavuuden hupenemista kahdella lausunnolla.

Kiinalainen teknologiayhtiö Huawei joutuu tänään 15. syyskuuta entistäkin pahempaan ahdinkoon Yhdysvaltain kiristettyä pakotteitaan sitä vastaan. Puolijohdevalistajat eivät voi enää tarjota yhtiölle älypuhelimissa tarvittavia siruja, jos niissä käytetään amerikkalaista teknologiaa.

Tästä huolimatta Huawei vakuuttaa puhelinten saatavuuden jatkuvan.

– Huaweilla on tarpeeksi piirisarjoja varastossa, jotta voimme jatkaa matkapuhelintoimituksia. Huawei tulee lanseeraamaan uusia älypuhelimia tänä vuonna, yhtiö sanoo lausunnossaan.

Huawei korostaa kuluttajien oikeutta käyttää haluamiaan älypuhelimia ja teknologiatuotteita.

– Voidaksemme tarjota kuluttajille korkealuokkaisia tuotteita ja palveluja, olemme täysin varautuneet kasvaviin haasteisiin. Huawein tuotteiden toiminnot ja palveluoikeudet eivät muutu, ja tulemme tarjoamaan järjestelmäpäivityksiä normaalisti myös tulevaisuudessa.

Huawei ei täsmentänyt, kuinka pitkälle sen siruvarastot riittävät ennen kuin puhelintoimitukset kärsivät. Yhtiö kertoo tuovansa myös Suomessa myyntiin syys–lokakuussa uusia tuotteita, kuten Watch GT 2 Pro -älykello, Watch Fit -älykello, Freebuds 3 Pro -langattomat vastamelukuulokkeet sekä Matebook X- ja Matebook 14 -kannettavat tietokoneet ja P Smart 2021 -älypuhelin.

Siruvalmistajien pitää anoa Yhdysvalloilta erityislupaa voidakseen jatkaa amerikkalaista teknologiaa käyttävien sirujen toimittamista Huaweille. Ei ole lainkaan selvää, myönnetäänkö sellaisia lupia. Esimerkiksi Google on anonut lupaa kaupankäynnin jatkamisen Huawein kanssa, mutta lupaa ei ole herunut.

Huawei kommentoi erikseen myös älypuhelinten näyttöjen saatavuutta.

– Huawei on rakentanut monipuolisen toimitusjärjestelmän eikä ole täten riippuvainen yksittäisistä tavarantoimittajista. Meillä on teknologinen ratkaisu, jonka avulla meillä on mahdollisuus hankkia näyttöjä ja jatkaa yhteistyötä tavarantoimittajien kanssa voidaksemme tarjota parempia tuotteita ja palveluja kuluttajille.

Elokuussa Huawei ennusti älypuhelimissaan käytettyjen suorittimien loppuvan Yhdysvaltain pakotteiden vuoksi. Kuluttajaliiketoiminnan johtaja Richard Yu kertoi sirujen tuottajien hyväksyneen tilauksia 15. toukokuuta asti. Seurauksena sirujen tuotanto oli päättymässä 15. syyskuuta.

Yu sanoi tuolloin, ettei Huawei enää syyskuusta alkaen pysty valmistamaan omia Kirin-suorittimiaan. Viimeiseksi Kiriniä käyttäväksi puhelimeksi voi jäädä syyskuulle aiottu Mate 40 -puhelin.

Huawein puhelimien myynti länsimaissa on kärsinyt, koska uusissa Huawei- ja Honor-puhelimissa ei ole Googlen palveluja ja Play-latauskauppaa, mikä kuristaa laitteiden sovellustarjontaa pahasti. Kiinalaisyhtiö on pystynyt kompensoimana jossain määrin tätä kasvulla kotimarkkinoillaan, missä puhelimissa ei ole Googlen palveluita.