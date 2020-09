Joonas, 30, säikähti – puhelin kertoi altistumisesta, mutta Koronavilkku ei koskaan piipannut

Puehelin antoi käyttäjälleen kummallisen ilmoituksen mahdollisesta korona-altistuksesta. Kehittäjä selittää, mistä on kysymys.

Helsinkiläinen Joonas sai puhelimeensa oudon ilmoituksen puhelimestaan. Ruudulle tuli ilmoitus viikon yhteenvedosta koronatartuntojen seurannassa. Sen mukaan ”laite tunnisti 1 mahdollisen altistuksen tällä viikolla. Koronavilkku on saanut tiedot niistä”. Koronavilkku ei ollut kuitenkaan antanut missään vaiheessa varoitusta altistumisesta.

– Kyllä siitä tuli pienimuotoinen säikähdys, että mistäköhän tämä on peräisin. Olin aika varma, että olen altistunut koronalle, Joonas kertoo.

Joonas avasi Koronavilkun katsoakseen, onko siellä lisää ohjeistusta. Sovelluksessa ei kuitenkaan näkynyt ilmoitusta altistuksesta.

– Huoli poistui saman tien.

Koronavilkun viikkoyhteenveto saattaa kertoa mahdollisesta altistuksesta, vaikka ilmoitusta asiasta ei ole aiemmin tullut.­

Joonas kuittasi koko homman mahdollisena virheenä. Hän pitää Koronavilkkua sinänsä oivallisena apuna viruksen vastaisessa taistelussa ja latasi sen puhelimeensa pikimmiten sovelluksen ilmestyttyä viime viikolla.

– Tämä on hyvä keino seurata tartunnan leviämistä ja minusta se on hyvä sovellus. Ilmeisesti se toimii, mutta ei vielä ihan täysin oikein kuitenkaan, Joonas naurahtaa.

Tästä on kyse

Solitan teknologia-asiantuntija Sami Köykkä vakuuttaa, että todennäköisesti syytä huoleen ei ole. Jos viikkoyhteenveto puhuu mahdollisista altistuksista, terveydenhuoltoon ei tarvitse ottaa yhteyttä, jos oireita ei ole.

– Kyse on läheltä piti -tilanteesta. Eli viimeisen viikon aikana tämä ihminen on kohdannut koronapositiivisen ihmisen, jolloin laite on huomannut sen. Mutta THL:n asettamat altistusrajat eivät ole ylittyneet. Kun sovellus on laskenut altistustodennäköisyyden, sen ei ole katsottu olevan merkitsevä, Köykkä selittää IS Digitodaylle.

Köykkä on myös tweetannut asiasta.

Koronavilkku käyttää altistustodennäköisyyden laskemiseen kolmea mittaria: kesto, etäisyys ja tartuttavuus. Niitä ei voida päätellä täysin tarkasti, mutta kaikki kolme pisteytetään. Jos yhteispisteet ylittävät raja-arvon, altistuneeksi arvioitu käyttäjä saa puhelimeensa ilmoituksen mahdollisesta altistumisesta. Kun ne eivät ylitä raja-arvoa, siitä näkyy kuitenkin ilmoitus viikkoyhteenvedossa.

– Me kanssa huomasimme, että näitä [viikkoyhteenvedon] ilmoituksia on nyt alkanut tulla tosi paljon, Köykkä sanoo.

Koronavilkusta on mahdollista nähdä avainosumat, eli puhelimeen ladattujen, tartunnan saaneiden kohtaamisesta kertova määrä. Jos altistumistodennäköisyys jää alle raja-arvojen, varoitusta ei kuitenkaan lähetetä.­

Köykkä on hieman harmistunut asetelmasta, koska Solita ei voi siihen vaikuttaa. Viikkoyhteenveto tulee käyttöjärjestelmältä, ei Koronavilkulta, ja on Applen ja Googlen taustalla olevan teknologian sanelemaa. Solita voi koodata siihen muutosta, vaikka haluaisi.

– Se onkin vähän ikävä juttu tässä. Olemme laittaneet ulos informaatiota ihmisille, että mitä tämä tarkoittaa.

Köykän mukaan viikkoyhteenvedon sanamuoto tuli yllätyksenä myös Solitalle. Yhtiö on yhteydessä Appleen ja Googleen, jotta siihen saataisiin muutos.

– Koronavilkussa näkyy oikea tieto. Jos Koronavilkussa ei näy varoitusinformaatiota, niin se tarkoittaa että kyseessä oli läheltä piti -tilanne, Köykkä sanoo.