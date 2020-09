Android 11 julki: Näin se uudistaa puhelimesi

Google julkaisi Android 11 -käyttöjärjestelmän. Viestittelyyn, laitehallintaan ja tietosuojaan tulee muutoksia.

Google julkaisi tiistaina 11:nnen version mobiililaitteiden Android-käyttöjärjestelmästä. Yhtiö erittelee uutuuden kohokohtia blogissaan. Päivityksen on tarkoitus helpottaa viestittelyä sekä laitteiden ja tietosuojan hallintaa.

IS Digitoday kirjoitti uudistuksista jo helmikuussa.

Eri viestisovelluksissa olevia keskusteluja voi nyt seurata helpommin ruudun yläreunasta alas vedettävän ilmoitusosion kautta. Niin sanotut kuplat puolestaan auttavat vastaamaan viesteihin nopeasti menemättä ensin takaisin viestisovellukseen. Ruudun ja haluttaessa myös puheen nauhoittaminen on vihdoin rakennettu sisään Androidiin sen sijaan, että siihen vaadittaisiin ulkopuolista sovellusta.

Parempi laitehallinta tarkoittaa muun muassa, että puhelimesta käsin voi hallita muita liitettyjä älylaitteita, kuten termostaattia tai älylukkoa. Se tapahtuu painamalla pitkään virtanäppäintä. Lisäksi esimerkiksi musiikkia toistavan laitteen voi vaihtaa lennossa esimerkiksi kuulokkeista kaiuttimiin.

Android 11 tarjoaa tietosuojastaan tarkoille keinon myöntää sovelluksille kertaluonteinen lupa mikrofonin, kameran ja sijainnin käytölle. Seuraavalla kerralla sovelluksen on pyydettävä luvat uudestaan. Pitkään käyttämättä jääneet sovellukset menettävät kaikki oikeutensa, ja asiasta annetaan ilmoitus käyttäjälle. Google Play -kauppa pystyy nyt lähettämään puhelimeen entistä enemmän tietoturva- ja tietosuojakorjauksia, minkä pitäisi nopeuttaa päivitysten jakelua.

Tuttuun tapaan läheskään kaikki Android-käyttäjät eivät saa vielä uutta Androidia käyttöönsä. The Vergen mukaan aluksi päivitys on saatavilla Googlen Pixel 2-, 3-, 3A-, 4- ja 4A-puhelimiin, OnePlusin 8- ja 8 Pro-puhelimiin (jos osallistuu avoimeen betaan) ja Oppon X2- ja Reno 3 -puhelimiin. Lisäksi Android 11 on saatavilla Realmen X50 Prolle sekä Xiaomi Mi 10- ja Mi 10 Pro -puhelimiin.

Myös Nokia-puhelimet ovat tavanneet päivittyä verrattain nopeasti.

Jos sinulla on sopiva puhelin, sen pitäisi esittää ilmoitus saatavilla olevasta Android-päivityksestä. Avaa ilmoitus ja paina sen päivitysnappia. Muussa tapauksessa voit seurata valikkopolkua, joka usein on Asetukset > Järjestelmä > Lisäasetukset > Järjestelmäpäivitys. Täällä näet puhelimesi päivitystilan.

Monet muut valmistajat ja puhelinmallit seuraavat perässä tulevien kuukausien aikana. Monet muut puolestaan eivät saa uutta Androidia koskaan.