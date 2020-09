Koronavilkku ei toimi kaikilla oikein – näin tarkistat, hakeeko sovellus sairastuneiden tiedot

Koronavilkku osaa näyttää, milloin se on viimeksi hakenut tietoja taustajärjestelmästä. Käyttöjärjestelmän asetuksista voi puolestaan nähdä, paljonko sairastuneiden avaimia on noudettu.

Klikkaamalla "ei havaittuja altistumisia" -tekstiä näet, milloin Koronavilkku on hakenut viimeksi taustajärjestelmästä sairastuneiden avaimia.­

Koronavilkku-sovellusta on asennettu yli 1,8 miljoonaa kertaa. Yli 50 000 ihmistä on poistanut sovelluksen puhelimestaan, mutta jokaista poistoa kohden tehdään 9 uutta asennusta. Asiasta kertoo THL:n tiedonhallintajohtaja Aleksi Yrttiaho Twitterissä.

Sovellusta on ladattu yli 500 eri puhelinmalliin. Joissakin laitteissa on nähty ongelmia sovelluksen toiminnassa. Joissakin puhelimissa on myös nähty ongelmia, jotka johtuvat Androidissa olevasta virheestä. Tämä saattaa johtaa sovelluksen kaatumiseen.

Sovelluksella on kaksi ydintoimintoa: se vaihtaa kohtaamistietoja muiden käyttäjien kanssa bluetoothilla ja hakee tietoa sairastuneiden avaimista taustajärjestelmästä. Jos bluetooth ei toimi, käyttäjä saa Androidissa ilmoituksen sovellukselta.

Yhteydenotot taustajärjestelmään voi tarkistaa itse. Tämä tapahtuu avaamalla Koronavilkku ja klikkaamalla päänäkymän laatikkoa, jossa useimmilla lukee ”ei havaittuja altistumisia”. Täältä näet, milloin sovellus on viimeksi ollut yhteydessä taustajärjestelmään.

Sovelluksen kehittäneen Solitan teknologia-asiantuntija Sami Köykän mukaan tällä hetkellä yhteys otetaan neljän tunnin välein, mutta vähintään kerran vuorokaudessa.

Kaikissa puhelimissa tarkistukset eivät kuitenkaan tapahdu kuten pitää. Silloin puhelin pitää käynnistää uudelleen. Voit tarkistaa itse, onko puhelimesi hakenut uudet tiedot joka päivältä. Android-puhelimissa tämä tapahtuu valitsemalla Asetukset > Google > Covid-19-tuki > Altistumistarkistukset. IOS:ssa polku on Järjestelmän asetukset > sovellukset > Koronavilkku > covid-19…

Puhelimen astuksista löytyy lista yhteydenotoista taustajärjestelmään. Klikkaamalla kellonaikaa näet, montako altistumisvarotuksen tuottavaa avainta kullakin kerralla puhelimeen on ladattu. ­

Huomaa, että päivätiedot eivät välttämättä ole aikajärjestyksessä.

Viimeisimmän tarkistuksen yhteydessä tänä aamuna taustajärjestelmästä ladattiin 101 sairastuneiden avainta. Eilen luku oli 56. Numerot eivät ole sairastuneiden määriä, vaan näiden päiväkohtaisia kohtaamisavaimia.

Viimeisimmän tiedon mukaan 41 koronapositiivista oli syöttänyt puhelimeen avauskoodin. Määrä lienee nyt suurempi, sillä THL kouluttaa koko ajan lisää terveydenhuollon ammattilaisia luomaan avauskoodeja positiivisen testituloksen saaneille.

Kun sovellukseen syötetään positiivista testitulosta seuraava avauskoodi, sovellus lakkaa toimimasta ja kahden viikon aikana puhelimen lähellä oleskelleille lähetetään varoitus mahdollisesta altistumisesta. Varoitus altistumisesta tulee siis aina viiveellä. Se ei ole merkki siitä, että ympärillä olisi sillä hetkellä koronapositiivisia ihmisiä.

