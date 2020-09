Näkikö lapsesi TikTokissa kiertävän karmivan videon? Sen jälkeen nämä asiat voivat pahentaa tilannetta entisestään

Vanhemman ei tule rangaista järkyttynyttä lastaan, Pelastakaa Lapset neuvoo.

TikTokin kyky suojella käyttäjiään on kyseenalaistettu.­

TikTokissa levinnyt itsemurhavideo on voinut tavoittaa monta nuorta katsojaa myös Suomessa. Vanhemman voi tehdä mieli nostaa asiasta meteli ja pakottaa TikTok pois lapsen puhelimesta. Se on kuitenkin omiaan pahentamaan tilannetta entisestään.

– Jos lapsi tai nuori kertoo nähneensä kyseisen videon, älä syyllistä häntä vaan suhtaudu avoimesti siihen, mitä lapsi tai nuori kertoo, kehottaa Pelastakaa Lapset ry:n erityisasiantuntija Hanna Mäki-Tuuri.

Mäki-Tuurin mukaan vanhempi tukee lastaan parhaiten pysymällä rauhallisena, kuuntelemalla ja kohtaamalla lapsen yllättävätkin tunnereaktiot. Pidä arki mahdollisimman normaalina, sillä rutiinit luovat turvaa yllättävässä tilanteessa.

Samaan aikaan nähtyjä videoita tai kuvia ei pidä vähätellä. Joskus lapsi tarvitsee ammattilaisen apua traumaattisen kokemuksen käsittelemiseksi.

Varaudu jo etukäteen

Vanhemman on tärkeä keskustella lapsen tai nuoren kanssa hämmentävästä tai pelottavasta sisällöstä, johon hän saattaa netissä törmätä. Puhu uteliaasti, älä tuomitsevasti. Näin lapsen on helpompi uskoutua sinulle myös sitten, kun hän on pelästynyt jotakin.

Vanhemman on helppo olla myös liian varjeleva ja penkoa lapsen laitteita ilman painavia syitä. Hanna Mäki-Tuuri varoittaa toimimasta liiaksi lapsen tai nuoren selän takana.

– Se voi heikentää luottamusta vanhempia kohtaan. Jos vanhempi on huolissaan lapsesta tai nuoresta, tulee hänen ensisijaisesti lähestyä aihetta kertomalla lapselle tai nuorelle huolestaan rauhallisesti.

Pelastakaa Lapset ei leimaa TikTokia sen turvattomammaksi kuin muitakaan sosiaalisen median palveluita. Netin ja erilaisten sovellusten käyttö on lapselle tärkeä oikeus, jonka avulla hän pitää yhteyttä niin perheen kuin ystävien kanssa, rakentaa omaa identiteettiään, harjoittelee vuorovaikutustaitoja ja jakaa omia ajatuksiaan. Vanhemman rooli on opettaa tekemään tätä kaikkea turvallisesti.

TikTokin virallinen ikäraja on 13, mutta se ei automaattisesti tarkoita että 13-vuotias on valmis sen käyttöön.

– Suosittelemme huoltajia tutustumaan sovellukseen yhdessä lapsen kanssa. Anna lapsen näyttää, mitä hän sovelluksessa tykkää tehdä ja kenen videoita lapsi tykkää sovelluksessa yleensä katsoa. Samalla, kun tutustutte lapsen kanssa hänen käyttämiinsä sovelluksiin, on hyvä tarkistaa myös sovellusten yksityisyysasetukset, kuten sen kuka voi olla lapseen yhteydessä ja kuka näkee lapsen tiedot ja julkaisut, Mäki-Tuuri opastaa.

Vanhemman kannattaa myös keskustella siitä, mitä tietoja, kuvia ja videoita lapsi voi jakaa ja mikä kannattaisi jättää jakamatta.

Muista Nettivihje

Pelastakaa Lasten Nettivihje-palvelu vastaanottaa vihjeitä liittyen lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa todistavaan kuvamateriaaliin, lapsen houkutteluun seksuaalisiin tarkoituksiin ja esimerkiksi, jos lapsen alastonkuva on lähtenyt leviämään netissä.

Viime vuonna Nettivihjeeseen saapui vajaa 3000 vihjettä, joista neljäsosa sisälsi lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa. Näistä vihjeistä noin kuusi prosenttia sisälsi raakaa väkivaltaa tai sadismia.

Erityisasiantuntija huomauttaa, että raakoja videoita voidaan käyttää myös tarkoituksellisesti lapsia vastaan.

– Lapsen houkuttelussa seksuaalisiin tarkoituksiin, eli niin kutsutussa groomingissa, aikuinen voi käyttää keinona myös järkyttävän sisällön näyttämistä lapselle, minkä tarkoituksena on hämmentää lasta ja saada lapsi toimimaan aikuisen haluamalla tavalla.

Kaikesta huolimatta Mäki-Tuuri korostaa, että suuri osa lapsista on turvassa myös netissä.