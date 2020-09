Tältä näyttää, kun Koronavilkku ilmoittaa altistuksesta – ”Joitakin kymmeniä on raportointeja tehty”

Teknologia-asiantuntija arvioi, että sovellukseen on raportoitu joitakin kymmeniä tartuntoja.

Koronavilkun antamia altistumisilmoituksia on odotettavissa kiihtyvään tahtiin, sillä sovellukseen on syötetty lisää tartuntailmoituksia. Maanantaiaamuna Koronavilkku latasi taustajärjestelmästä 46 altistumisavainta.

Sunnuntaina uusia avaimia oli 10, lauantaina 15 ja perjantaina 19. Taustajärjestelmä syöttää puhelimeen vain uudet tartunnan saaneiden päiväavaimet. Tällä hetkellä avaimet ladataan päivittäin.

Avainten lukumäärä ei ole sama kuin koronapositiivisten määrä, vaan ne ovat positiivisen testituloksen saaneiden sovelluksen käyttäjien päiväkohtaisia avaimia.

Yksi koronapositiivinen tuottaa kolmen päivän aikana kolme päiväkohtaista koodia. Luku 46 voi rakentua monella eri yhdistelmällä, eikä siitä voi suoraan johtaa tartunnan ilmoittaneiden määrää.

Koska sovellus on viikon ikäinen, avaamiskoodin syöttäneet koronapositiiviset ovat ehtineet tuottaa korkeintaan 7 positiivista avainta. Avaimien määrästä on mahdollista jossain määrin johtaa mittakaavaa.

– Arvioisin, että joitakin kymmeniä on näitä raportointeja tehty. Tarkkaa määrää ei voi tällä hetkellä tietää, sanoo sovelluksen toteuttaneen Solitan teknologia-asiantuntija Sami Köykkä.

Avauskoodit luodaan Omaolo-palvelussa terveydenhuollon ammattilaisten koronapositiivisille luovutettavaksi. Omaolossa luotujen koodien määrä on mahdollista tietää.

– Ihmisen ei ole pakko käyttää saamaansa koodia. Sekään ei kerro suoraan [sovellukseen syötettyjen koodien] lukumäärää. Köykkä toteaa.

– Sovellus ei kerro kenellekään, onko koodi käytetty vai ei.

Koronavilkku lopettaa toimintansa, kun siihen syötetään avauskoodi. Se lähettää oman avaimensa taustajärjestelmään, mutta ei ”säteile” tartuntaa ympärilleen. 14 vuorokauden aikana lähistöllä olleet saavat kuitenkin varoituksen takautuvasti.

Sovellus on mahdollista asentaa uudelleen.

– Voi aloittaa uudelleen. Jos parantuu ja haluaa aloittaa uudelleen sovelluksen käytön, se on täysin mahdollista. Silloin lähdetään ikään kuin alusta liikkeelle.

Push-ilmoitus tulee näkyviin puhelimen lukitusnäytölle ja ylävalikon ilmoitusalueelle. IPhonessa (vasemmalla) on erilainen ilmoitusteksti kuin Androidissa.­

Ilmoitus altistumisesta tulee puhelimeen niin sanottuna push-ilmoituksena. Se näkyy puhelimen lukitusnäytöllä ja näytön yläreunan alasvetovalikossa, kun lukitus on avattu. Ilmoitus näkyy myös sovelluksen päänäkymässä.

Jos sovellukseen tulee ilmoitus altistumisesta, tulee ensimmäisenä muistaa, että kyseessä ei ole koronatartunta. Sen voi todeta vain terveydenhuollon ammattilainen testin tuloksena.

Altistumisilmoituksen jälkeen sovellus antaa toimintaohjeita. Ilmoituksen saaja ohjataan tekemään oirearviota Omaolo-palveluun.

Sovellus on saavuttanut nopeasti suuren määrän käyttäjiä, viimeisin julkaistu luku on 1,7 miljoonaa latausta. Samalla kohderyhmä on suurentunut, sillä sovelluksen voi nyt ladata muualtakin kuin EU/EEA-maiden sovelluskaupoista. Siihen pääsee käsiksi esimerkiksi Yhdysvaltain sovelluskaupoista.