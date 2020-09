Koronavilkkuun liittyy suuri väärinkäsitys – se ei hälytä, kun sairastuneita on lähellä

Kun Koronavilkku antaa altistumisilmoituksen, se ei tule sillä hetkellä lähelläsi olevilta ihmisiltä. Sovellus lakkaa toimimasta niillä, jotka ovat syöttäneet siihen avaamiskoodin positiivisen testituloksen jälkeen.

Suomen koronatartuntaketjujen kartoitukseen tarkoitettuun Koronavilkku-sovellukseen liittyy yksi merkittävä väärinkäsitys. Monet kuvittelevat sovelluksen piippaavan välittömästi, kun puhelin joutuu koronapositiivisen ihmisen lähelle.

Ilta-Sanomien toimitus on saanut yhteydenottoja asiasta. Teemasta on keskusteltu myös vilkkaasti sosiaalisessa mediassa. Moni uskoo virheellisesti sovelluksen varoittavan, kun lähellä on koronapositiivisia ihmisiä.

THL:n tiedonhallintajohtaja Aleksi Yrttiaho myöntää Twitterissä, että asian selittämisessä olisi parannettavaa.

– Koronavilkku ilmoittaa, jos on kohdannut edellisen 14 vrk aikana laitteen, jonka käyttäjä on ilmoittanut tartunnastaan kohtaamisen jälkeen. Tämän selittämisessä on parannettavaa ja onneksi monessa jutussa tätä on täsmennetty.

– Missään nimessä kyseessä ei ole instant-palvelu. Lisäksi sovellus lakkaa toimimasta ja lähettämästä tunnuskoodeja ja seuraamasta kohtaamisia, kun sairastunut on ilmoittanut tartunnastaan. Silloin muiden sovellukset eivät voi tunnistaa, että paikalla on henkilö, joka voi olla sairastunut, Yrttiaho kertoi Ilta-Sanomat Digitodaylle viime viikolla.

Altistustilanteen ja puhelimeen varoituksen saamisen välillä on yleensä muutama päivä, vähimmilläänkin useita tunteja. Niiden aikana koronapositiivinen havaitsee oireensa, käy testissä, saa tulokset ja syöttää varoituskoodin sovellukseensa.

Kun Koronavilkku antaa altistumisilmoituksen, se ei tule sillä hetkellä lähelläsi olevilta ihmisiltä.

Toinen yleinen väärinkäsitys liittyy siihen, että Koronavilkku tunnistaisi altistumisten paikat tai ajankohdat. Kumpaakaan ei tapahdu. Sovelluksella ei ole pääsyä puhelimen paikkatietoihin. Ainoa tieto, jonka käyttäjä saa, on että hän on altistunut kuluvan 14 vuorokauden aikana.

Asiaa selvensi Twitterissä sovelluksen kehittäneen Solitan teknologia-asiantuntija Sami Köykkä.