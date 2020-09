Koronavilkku voi hyytyä yön aikana – näin korjaat asian

Puhelimen virransäästöominaisuudet saattavat sammuttaa Koronavilkun toiminnan kannalta välttämättömän bluetoothin. Asiaan on tulossa korjaus, mutta asian voi hoitaa väliaikaisesti myös käsin.

Jo 1,7 miljoonaa kertaa ladattu Koronavilkku-sovellus ei toimi kaikissa puhelimissa suunnitellulla tavalla. Sovelluksen toteuttaneen Solitan teknologia-asiantuntija Sami Köykkä kertoo, että puhelimen aggressiiviset virransäästöominaisuudet saattavat kytkeä sovelluksen toiminnan kannalta välttämättömän bluetoothin pois päältä.

Näin on ainakin OnePlus-puhelimissa sekä joissakin harvinaisemmissa puhelinmerkeissä, joissa bluetooth sammutetaan helposti yön aikana. Tällöin Koronavilkku antaa aamulla ilmoituksen bluetooth-yhteyden katoamisesta.

Asetuksen voi muuttaa valitsemalla Asetukset > Akku > Akun käytön optimointi > Oikean ylänurkan kolmen pisteen takaa: Kehittynyt optimointi > Univalmiustilan optimointi.

Valikkopolut saattavat vaihdella eri puhelimien välillä.

IS Digitodayn havainnon mukaan ainakin Samsungin Android-puhelin siirtää sovelluksen automaattisesti lepotilaan. Köykkä kertoo puhelimitse, että tämä ei ole ongelma. Puhelin jatkaa kohtaamistietojen jakamista muiden puhelimien kanssa, sillä kyseessä on käyttöjärjestelmän, ei sovelluksen ominaisuus.

Sovelluksen oleminen lepotilassa vaikuttaa siihen, miten usein se vaihtaa tietoja taustajärjestelmän kanssa eli hakee tietoja sairastuneiden avainkoodeista. Käyttöjärjestelmä herättää kuitenkin sovelluksen aika ajoin tätä tekemään.

Tulossa on ratkaisu, jolla virransäästön aiheuttamat ongelmat ratkaistaan. Tämä toteutetaan siten, että päivityksen jälkeen sovellus pyytää käyttäjältä lupaa saada ohittaa virransäästöominaisuudet.

Köykkä kertoo myös, että Koronavilkun toiminnan voi tarkistaa erillisellä bluetooth-signaaleita haistelevalla skannausohjelmalla, kuten tietokoneelle asennettavalla Bluewalkerilla. Tämä edellyttää jo kuitenkin jokin verran tietotaitoa.

Koronavilkku käyttää bluetooth-teknologian vähävirtaista muotoa, joka on Suomessa kehitetty. Sen ei pitäisi olla kovin suuri rasite akulle. Bluetoothin lisäksi Android-puhelimessa on tosin pidettävä myös paikannuspalvelut käytössä, vaikkei sovellus edes pääse paikkatietoihin käsiksi. Syy on siinä, että toiminnallisuudet on naitettu yhteen Androidin käyttöjärjestelmätasolla.

Joissakin puhelimissa Koronavilkku ei toimi lainkaan. Syynä voi olla esimerkiksi liian vanha käyttöjärjestelmä tai ulkomailta ostettu puhelin.