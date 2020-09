Sekaannuksen vaara: Applen ja Googlen tekniikka ohittaa koronasovellukset – THL: Lataa silti Koronavilkku

Uusi menetelmä korona-altistumisista ilmoittamiseksi ei uhkaa Koronavilkkua, kehittäjä arvioi.

Suomalainen Koronavilkku-sovellus perustuu monen muun vastaavan sovelluksen tavoin Applen ja Googlen yhdessä rakentamaan teknologiaan. Se on upotettu osaksi niin iOS- kuin Android-käyttöjärjestelmiä. Nyt Applen ja Googlen tekniikka ottaa harppauksen tavalla, joka saattaa tehdä ainakin osan koronasovelluksista tarpeettomiksi.

Googlen ja Applen uusi tekniikka on nimeltään Exposure Notifications Express ja siitä kirjoittavat esimerkiksi AppleInsider ja 9to5Google. Tarkoitus on, että erillisen koronasovelluksen sijaan kansallinen terveydenhoito voi syöttää Applelle ja Googlelle perustiedot siitä, miten ja missä tilanteissa koronalle altistumisista pitäisi ilmoittaa puhelimen käyttäjälle.

Terveydenhuollon pitää myös luovuttaa yhtiöille ilmoitusteksti, joka altistuneelle esitetään ja ohjeet siitä, miten käyttäjän tulee toimia saatuaan hälytyksen mahdollisesta altistumisesta.

Tämän jälkeen käyttäjien välisiä kontakteja ja altistumisia voidaan seurata iOS:ssä ilman erikseen asennettavaa sovellusta. Androidissa tämä toteutetaan Play Kaupan esittämällä ilmoituksella, joka ohjaa asentamaan Googlen räätälöimän sovelluksen tartuntaketjujen seuraamiseksi.

Suomen kansallinen koronatartuntojen seurantasovellus Koronavilkku tuli saataville maanantaina. Kehittäjä Solita ei usko uuden tekniikan tekevän sovellusta tyhjäksi.

– Sillä ei ole suoraan merkitystä meille, koska Koronavilkku on jo tehty ja se on käytössä. [Googlen ja Applen tekniikka] on tarkoitettu lähinnä niille maille taikka osavaltioille, joissa ei ole vielä toteutettu tällaista sovellusta, Solitan teknologia-asiantuntija Sami Köykkä arvioi IS Digitodaylle.

Köykän mukaan tekniikan käyttäminen aiheuttaisi myös ylimääräistä työtä, eli jo tehtyjen asioiden toistamista. Suomessa on jo toteutettu terveydenhuollolle avauskoodigeneraattori, jolla terveydenhuollon ammattilainen voi antaa avauskoodin vahvistetun tartunnan saaneelle. Hän voi sitten syöttää koodin Koronavilkkuun altistuneiden hälyttämiseksi. Lisäksi Suomessa on toteutettu sovelluksen käyttämä Kelan taustajärjestelmä.

– Ei siinä voitettaisi mitään, Köykkä kuittaa Applen ja Googlen uutuuden.

Myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL suosittelee edelleen Koronavilkkua. Se vastasi kysymykseen aiheesta Twitterissä keskiviikkona.

– IOS 13.7 mahdollistaa covid-19-altistusilmoitukset ilman erillisen apin lataamista. Järjestelmän saatavuus riippuu alueesi julkisen terveydenhuollon tuesta. Koronavilkku kannattaa edelleen ladata, THL toteaa.

Köykän mukaan Koronavilkku myös mahdollistaa kansalaisen ohjaamisen altistustilanteessa paljon laajemmin kuin ilman ulkopuolista sovellusta toimiva Exposure Notifications Express -tekniikka.

Applen ja Googlen uusi systeemi toimii iOS:n juuri ilmestyneessä versiossa 13.7, kun Koronavilkku toimii jo versiossa 13.5. Android on saamassa tuen myöhemmin syyskuussa alkaen versiosta 6.0. Tekniikka on myös täysin yhteensopiva jo olemassa olevien sovellusten kanssa. Sen ei siis pitäisi pystyä rikkomaan mitään jo tehtyä.

Tekniikassa voi kuitenkin nähdä vaaran siitä, että puhelinten käyttäjät luulevat olevansa automaattisesti altistumisilmoitusten piirissä, vaikka heillä ei olisi Koronavilkkua. Ja näin ei siis missään nimessä ole. Tällä hetkellä ei ole nähtävissä sellaista uhkaa, että Suomessa toimisi kaksi eri järjestelmää, eli Applen ja Googlen natiivi tekniikka ja Koronavilkku.

IOS 13.7:ssa havaittiin yhteensopivuusongelma Koronavilkun kanssa. Sitä ollaan kuitenkin jo korjaamassa.