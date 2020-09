Koronavilkkua ladattu 1,4 miljoonaa kertaa – THL kumoaa huhun puhelinnumeroista

Puhelinnumeroiden käsittelystä uudessa koronasovelluksessa liikkuu väärää tietoa.

Koronatartuntaketjuja seuraavaa Koronavilkku-sovellusta on ladattu keskiviikkoaamuun mennessä 1,4 miljoonaa kertaa. Asian vahvistaa IS Digitodaylle THL:n tiedonhallintajohtaja Aleksi Yrttiaho.

Sovellus julkaistiin maanantaina aamupäivänä. Se rikkoi miljoonan latauksen rajan tiistaiaamuna kahdeksalta.

Eiliseen mennessä ei ollut vielä raportoitu, että sovellukseen olisi syötetty tartunnasta kertovia, terveydenhuollosta saatuja avauskoodeja. THL:llä ei ollut asiasta uutta tietoa keskiviikkona puolen päivän jälkeen.

Sovelluksesta liikkuu myös väärää tietoa. IS Digitodayhyn on otettu huolestuneena yhteyttä liittyen siihen, että sovellus tallentaisi käyttäjien puhelinnumeroita. Näin on sanottu muun muassa Ylen uutisessa, jossa sanotaan ”taustajärjestelmään tallentuvat muun muassa käyttäjien puhelinnumerot ja tartunnastaan ilmoittaneiden henkilöiden yksilöimättömät tunnistetiedot”.

Sekä THL että sovelluksen tehnyt Solita kumoavat tiedon.

– Puhelinnumeroita käsitellään, kun terveydenhuollon ammattihenkilö voi lähettää avauskoodin tekstiviestillä. Tietoja ei tallenneta sen enempää, Yrttiaho sanoo.

Solita selventää, että numeroa käytetään tilanteissa, joissa sovelluksen käyttäjä on saanut terveydenhuollon vahvistaman positiivisen testituloksen ja haluaa ilmoittaa siitä muille sovellukseen syötettävällä avauskoodilla.

– Taustajärjestelmä tarvitsee puhelinnumeron, jotta se voi lähettää avauskoodin tekstiviestinä käyttäjälle. Numeroa ei tallenneta, Solitan teknologia-asiantuntija Sami Köykkä vakuuttaa.

Terveydenhuollon ammattilainen syöttää puhelinnumeron järjestelmään, jolla avauskoodi luodaan. Numeron syöttö ei ole pakollista, sillä avauskoodin voi saada myös suullisesti ammattilaisen kertomana.

Koronavilkku-sovellus kerää käyttäjien anonymisoituja tunnisteita, jotka ovat 15 minuutin välein vaihtuvia satunnaislukuja. Lisäksi sovellus kokoaa tartunnasta ilmoittaneiden käyttäjien tunnisteita ja muiden käyttäjien saamat tiedot mahdollisesta altistumisesta. Taustajärjestelmään tallennetaan vain tartunnasta ilmoittaneen käyttäjän tunnisteet.

Kelan hallinnassa oleva taustajärjestelmä hävittää tiedot 21 päivän kuluessa niiden rekisteröinnistä lukien.