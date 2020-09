Miksi Koronavilkku vaatii puhelimen paikannusta, jos se ei seuraa käyttäjiään? Tässä syy

Bluetoothin lisäksi Android-käyttäjän on pidettävä myös puhelimen paikannustoiminnot päällä. Niitä ei kuitenkaan käytetä.

Eilen ladattavaksi tullut Koronavilkku-sovellus on ladattu jo miljoona kertaa. Sovellus on toteutettu pitkälti yksityisyyttä kunnioittaen, ja sen keräämät kohtaamistiedot toisten ihmisten kanssa ovat täysin anonyymejä. Sovelluksen julkaisseen THL:n mukaan se ei myöskään paikanna käyttäjiään.

Tästä huolimatta sovellus antaa Androidissa ”altistumisilmoitukset epäaktiivisia” -ilmoituksen, kun puhelimen paikannustoiminnot ottaa pois käytöstä. Monet käyttäjät ovat ehtineet ihmetellä syytä tähän.

Ilmoitus on samankaltainen kuin sovelluksen toiminnan kannalta välttämätön bluetooth pois päältä kytkettäessä.

– Androidin ominaisuudesta on kyse. Kun tietyissä Androidin versioissa otetaan bluetooth-yhteyttä käyttöön, silloin Android pyytää sijaintioikeuksia. Koronavilkku ei käytä gps:ää eikä muita sijaintitietoja missään vaiheessa, THL:n tiedonhallintajohtaja Aleksi Yrttiaho sanoo.

Yrttiahon mukaan myöhemmissä Android-versioissa bluetoothin ja paikannuksen yhdistelmästä pyritään eroon.

Ajantasaisilla Android-puhelimilla (käyttöjärjestelmäversio 6.0 tai uudempi) sovelluksen kannalta välttämätöntä bluetooth-hakua voi käyttää vain, jos laitteen sijaintiasetus on päällä kaikkien sovellusten, ei vain altistumisilmoitusjärjestelmän sisältävien sovellusten, osalta, Google kertoo sivuillaan.

Vaikka puhelimen paikannusta ei voi kytkeä pois, käyttäjien välillä vaihdettaviin tunnistustietoihin ei kuulu paikkatietoja. Sekä Androidissa että iOS:ssä koronaseurantasovelluksia on käyttöjärjestelmän tasolla nimenomaisesti estetty pääsemästä käsiksi laitteen paikkatietoihin.

Myös Koronavilkku perustuu Googlen ja Applen yhteiseen teknologiaan, jonka kummatkin ovat upottaneet osaksi omaa käyttöjärjestelmäänsä. Google ja Apple ovat myös määritelleet, mihin käyttöjärjestelmän versioihin tuki koronasovelluksille vielä upotetaan. Androidissa viimeinen tuettu käyttöjärjestelmä on Android 6.0. Applella se on iOS 13.5, ja iPhone 6s on vanhin puhelin, johon sen saa ladattua. Näin ollen tuhannet iPhone 6:n käyttäjät eivät saa Koronavilkkua puhelimeensa.

Käyttäjän on mahdollista tarkistaa Koronavilkun vaatimukset Androidin asetuksista. Valikkopolut vaihtelevat eri valmistajien välillä, mutta esimerkiksi uusissa Samsung-puhelimissa valitse asetukset > sovellukset > Koronavilkku > luvat. Täällä on nähtävillä, että sovellus ei halua puhelimesta erityisiä käyttöoikeuksia, kuten pääsyä paikannustietoihin. Niitä ei voi sille myöskään antaa.