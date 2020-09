Koronavilkulla on miljoona latausta – kuukauden tavoite täyttyi alle vuorokaudessa

Raja rikkoutui kahdeksalta aamulla.

THL:n eilen maanantaina julkaisema Koronavilkku-mobiilisovellus sai salamastartin. Sovellus rikkoi miljoonan latauksen rajan kello 8 tiistaiaamuna, THL kertoo.

– Lukema on kertakaikkisen upea! Tällainen latausmäärä yhdessä päivässä on ylittänyt kaikki odotuksemme, sanoo johtaja Mika Salminen THL:stä tiedotteessa.

– Miljoona lataajaa tarkoittaa sitä, että miljoonalla ihmisellä on mahdollisuus saada nopeasti tieto siitä, ovatko he mahdollisesti altistuneet koronavirustartunnalle. Mitä suurempi käyttäjien joukko on, sitä nopeammin ja varmemmin saamme tartuntaketjuja nopeasti katkottua ja epidemian pysymään kurissa. Eiköhän jatketa maailmanennätysvauhdilla, Salminen jatkoi.

Alun perin sovelluksen tavoitteeksi asetettiin miljoona latausta kuukauden aikana.

Myös THL:n tiedonhallintajohtaja Aleksi Yrttiaho on tyytyväinen sovelluksen suuresta suosiosta.

Aleksi Yrttiaho.­

– Kyllä tämä jonkin verran yllätti. Oletimme matalampaa käynnistystä, kuten tavoiteluvuista pystyi päättelemään. Nyt mennään kohti suurempia lukumääriä, Yrttiaho sanoo puhelimessa.

Yrttiaho kiittelee sovelluksen ladanneita ihmisiä sekä sen suosittelijoita.

– Tämä kertoo siitä, että olemme valmiita ottamaan tällaista vastaan. Olemme digikansaa, meillä on valmiudet ja osaaminen sekä laitteita. Meillä on yhteinen halu hidastaa epidemian leviämistä. Meillä on halu siihen, että pystymme toimimaan mahdollisimman nopeasti syksyn aikana. Hyvää yhteishenkeä.

Yrttiaho muistuttaa, että sovellus ei tee tarpeettomaksi käsihygieniasta huolehtimista sekä mahdollista maskien käyttöä.

Sovelluksen lataukset Android- ja Apple-käyttäjien välillä jakautuvat markkinaosuuksien mukaan, eikä puhelin näytä vaikuttavan intoon ladata sovellusta. Applen markkinaosuus älypuhelimista Suomessa on noin 30 prosenttia. Loput on Androidia.

THL aikoo lähiaikoina selvittää, ketkä sovellusta lataavat. Kun aikaa kuluu, sovelluskaupoista on mahdollista saada tietoa siitä, miten sovellusta on ladattu alueittain. Myös sovellusta lataavat ikäryhmät kiinnostavat. THL:n pääjohtaja Salminen vetosi maanantaina erityisesti nuoriin, että nämä lataisivat sovelluksen.

THL suunnittelee myös kampanjaa sovelluksen lataamisen tehostamiseksi. Nopean startin myötä sitä on jopa aikaistettu. Sovelluksen on tarkoitus ”näkyä paikoissa, missä kohderyhmät ovat”, eli eri kanavissa olevina mainoksina. Esimerkiksi massatekstiviestejä ei kuitenkaan ole suunnitteilla.

Yrttiaho ei tiedä, että sovellukseen olisi vielä syötetty koronapositiivisia altistumiskoodeja.

