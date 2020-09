Nämä asiat pitää tietää Koronavilkun asentamisesta – katso yksityiskohtaiset, kuvalliset ohjeet

Koronavilkun asentaminen tarvitsee tehdä vain kerran. Mutta se on tehtävä loppuun asti, muuten sovellus ei toimi.

Koronavilkku on Suomen virallinen sovellus koronavirusaltistusten selvittämiseksi ja tartuntojen jäljittämiseksi. Se on saatavilla moderneihin iPhone- ja Android puhelimiin.

Ilta-Sanomat keräisi sovelluksen asentamisesta 15 asiaa, jotka jokaisen pitää tietää. Muuten sovelluksen käyttöönotto ei välttämättä onnistu tai se ei toimi kunnolla.

1. Sovelluksella ei ole ikärajaa, ja sen voivat ladata puhelimeensa kaikenikäiset.

2. Koronavilkku on todennäköisesti saatavilla sinunkin puhelimeesi. Sen järjestelmävaatimus on iPhone-puhelimissa iOS 13.5 tai uudempi ja Android-puhelimissa 6.0 tai uudempi. Helpoin tapa tutkia, toimiiko sovellus puhelimessasi, on yrittää ladata se.

3. Jos sinulla on uusi, tänä vuonna julkaistu Huawei- tai Honor-puhelin, jossa ei ole Google Play -kauppaa, et voi vielä ladata sovellusta. Sinun puhelimessasi toimiva versio pyritään julkaisemaan syksyn aikana.

Koronavilkun infoa THL:län verkkosivuilla.­

4. Voit ladata menemällä iPhone-puhelimella App Store -sovelluskauppaan tai Android-puhelimella Google Play -sovelluskauppaan. Jos et tiedä, miten tämä tapahtuu, mene puhelimen verkkoselaimella osoitteeseen koronavilkku.fi. Siellä on latauslinkki kumpaankin kauppaan.

Sovelluksen asennus Google Play -sovelluskaupassa.­

5. Kun olet Koronavilkku-nimisen sovelluksen sivulla, klikkaa ”Asenna”. Sovellus latautuu ja asentuu puhelimellesi.

6. Seuraavaksi sinun on otettava sovellus käyttöön. Helpoimmin tämä tapahtuu klikkaamalla Avaa-nappia sovelluskaupassa. Koronavilkulle on tehty myös pikakuvake, jonka klikkaaminen ajaa saman asian.

7. Seuraavaksi näet tekstiruutuja. Ensimmäisessä saat kiitokset sovelluksen lataamisesta. Klikkaa ”seuraava”. Sitten saat lisätietoja sovelluksen toiminnasta. Klikkaa taas ”seuraava”.

Yksityisyyden suoja.­

8. Seuraavassa näkymässä kerrotaan yksityisyydestä. Sinun on kelattava ruutua alaspäin, jotta pääset eteenpäin. Vasta, kun olet klikannut molemmat ruudut, sovellus otetaan käyttöön.

9. Sovellus kysyy vielä, haluatko ilmoituksen mahdollisista altistumisista. Ota ilmoitukset käyttöön.

Sovellus on onnistuneesti käytössä.­

10. Saat ilmoituksen ”käyttöönotto valmis” ja pääset sovelluksen päänäkymään. Sovellus on käytössä vasta, kun näet tämän ruudun.

Bluetooth päällä.­

11. Tarkista seuraavaksi, että bluetooth on käytössä. Tämä tapahtuu pyyhkäisemällä ruudun yläreunaa, jolloin eteesi avautuu valikko. Tarkista, että bluetooth-teksti ja -symboli on sininen. Jos se on harmaa, klikkaa sitä, jolloin se muuttuu siniseksi.

12. Jos otat bluetoothin pois päältä tai laitat puhelimen lentotilaan, saat ilmoituksen, ettei altistumisilmoituksia enää näytetä. Saat ne takaisin klikkaamalla taas bluetooth-painikkeen siniseksi.

13. Kun olet ottanut Koronavilkun käyttöön, sinun ei tarvitse enää käynnistää sitä myöhemmin uudelleen. Se käynnistyy automaattisesti puhelimen uudelleenkäynnistyksen yhteydessä ja toimii taustalla huomaamattomasti.

14. Jos saat puhelimeesi ilmoituksen altistumisesta, sovellus antaa lisätietoja, miten sinun tulee toimia.

15. Jos sinulla itselläsi todetaan koronavirustartunta, saat terveydenhuollosta koodin, jonka voit näpytellä sovellukseen. Tämä tehdään sovelluksen alareunassa olevasta ”ilmoita tartunnasta” -napista.