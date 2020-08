Kommentti: Se on täällä – järkisyitä olla lataamatta Koronavilkkua ei ole

Koronavilkun julkistaminen otti aikansa. Se on kuitenkin toteutettu tavalla, joka tekee sen käyttöönotosta kaikille helppoa. Ainakin pitäisi, kirjoittaa Ilta-Sanomien digitoimittaja Henrik Kärkkäinen.

Suomen koronatartuntojen jäljityssovellus Koronavilkku ilmestyi Applen ja Googlen sovelluskauppoihin tänään. Sovellus ei ole ensimmäisiä maailmalla nähtyjä, mutta sen pitäisi olla paremmasta päästä.

Koska sovellus haistelee toisten ihmisten – käytännössä puhelimien – läheisyyttä, siitä on iloa vain, jos mahdollisimman moni ottaa sovelluksen käyttöön.

Käyttöönotto on yksinkertainen temppu. IPhonen omistajat avaavat App Storen ja kirjoittavat hakukenttään koronavilkku. Android-käyttäjät tekevät saman, mutta Google Play -sovelluskaupassa.

Sen jälkeen sovellus otetaan käyttöön klikkaamalla kuvaketta puhelimessa ja hyväksymällä kolme tekstiruutua. Ja se on siinä. Toimenpide kokonaisuudessaan vie alle minuutin meidän jokaisen ainutkertaisesta elämästä.

Ainoastaan ilman Google Play -kauppaa toimitettujen Huawei- ja Honor-puhelimien käyttäjät joutuvat odottamaan. Heille sovellusta ei ole tarjolla. Se ei myöskään toimi ikivanhassa älypuhelimessa, mutta sellaisesta olisi aika luopua muutenkin.

Syytä olla lataamatta sovellusta ei oikeastaan ole.

Koronavilkku on kooltaan erittäin pieni. Androidissa se on runsaat 23 megatavua, eli se vie tilaa saman verran kuin 10 laadukasta valokuvaa.

Myöskään virrankulutusta ei pidä kauhistua, vaikka sovelluksen toiminta perustuu bluetooth-yhteyteen. Bluetooth on kehittynyt nopeasti niin vähävirtaiseksi, ettei se imaise kenenkään akkua tyhjäksi.

Myös yksityisyysargumentti sovellusta vastaan on kehno. Vaikka sovelluksen luomat, toisten puhelimien kanssa vaihdettavat koodit ovat yksilöllisiä, niitä ei yhdistetä ihmisiin.

Asian voi tarkistaa. Sovelluksen lähdekoodi on avoin, eli kuka tahansa ohjelmointia osaava voi tarkistaa, mitä ohjelma tekee. (Koodi on tarjolla niin Androidille, iOS:lle kuin palvelimilla pyöriville taustajärjestelmille). Eräs tuntemani ohjelmoija, jolla ei ole sovelluksen kanssa mitään tekemistä, kehui koodia hyväksi.

99 prosenttia ihmisistä ei osaa lukea koodia. Mutta kenellä tahansa on mahdollisuus pyytää ohjelmoijaa sellaista katsomaan (vaikka siihen meneekin tuntikausia). Yksityisyyspuolta ovat arvioineet niin tietosuojavaltuutettu kuin Traficomin Kyberturvallisuuskeskus.

Jotkut saattavat olla käyttämättä koronamaskeja siksi, että ne näyttävät nololta. Tämä ei päde sovellukseen. Kukaan ei näe puhelimeesi, käytätkö noloa sovellusta vai et.

Vaikka sinulla olisikin sovellus asennettuna, halutessasi voit kytkeä seurannan pois päältä. Tai mahdollisesti saatuasi positiivisen koronatestituloksen olla syöttämättä asiasta tietoa sovellukseen.

Koska käyttö on vapaaehtoista, päätös ladata ja ottaa sovellus käyttöön on yksin sinun. Järkisyitä olla lataamatta sovellusta on kuitenkin varsin vähän.

Alla olevalla videolla näytetään Koronavilkun käyttöönotto.