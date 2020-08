Koronavilkku ilmestyi jo Androidiin ja iPhoneen

Koronatartuntoja jäljittävä mobiilisovellus on nyt saatavilla Android- ja iPhone-puhelimiin.

Kovalla kiireellä Suomessa kehitetty sovellus koronatartuntojen seuraamiseksi on nyt valmis. Koronavilkku ilmestyi tänään maanantaina Googlen Play Kauppaan Android-puhelimissa ja myös Applen App Storeen, josta sen voi ladata iPhone-puhelimille.

Allekirjoittanut käyttää Androidia ja löysi sovelluksen kirjoittamalla Playn hakuun Koronavilkku. Sen julkaisijana on THL.

Sovellus on ilmainen, ja se on suunniteltu puhelinta vain vähän kuluttavaksi. Sen latauskoko on Androidissa 6,35 megatavua, mitä voi pitää varsin kohtuullisena.

Sovellusta ei ole pakko asentaa, mutta THL toivoo mahdollisimman monen niin tekevän. Mitä useampi sitä käyttää, sitä paremmin koronan leviämistä voitaneen hillitä.

Voit tutustua sovellukseen osoitteessa Koronavilkku.fi.